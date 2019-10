Focal Clear Professional fejhallgató akció Ha felsőkategóriás, professzionális referencia fejhallgatót szeretnél vásárolni, akkor most akciós áron, 30% kedvezménnyel juthatsz hozzá egy Focal Clear Professional fejhallgatóhoz.

A high-end termékeiről ismert francia Focal cég világ egyik vezető stúdiómonitor, HiFi hangsugárzó és fejhallgató gyártója, és bár termékei között még a kisebb modellek sem a belépő kategóriát képviselik, a felhasznált anyagok, a mérnöki megoldások és a kivételes hangminőség igen kedveltté és keresetté tette a márkát a professzionális stúdióeszközök piacán.



A Focal Clear Professional referencia fejhallgatóhoz – amit elsősorban zenészeknek, producereknek és hangmérnököknek ajánlanak – az október 31-ig tartó akció keretében, most közel 30%-os árkedvezménnyel juthatsz hozzá. Mindössze annyit kell tenned, hogy felkeresel egy olyan hivatalos Focal viszonteladót (boltot), amelyik részt vesz ebben az akcióban, és magaddal viszel bármilyen használt kagylós (fül köré felfekvő) fejhallgatót. Ez feljogosít arra, hogy az akció keretében az eredeti 539 000.- forintos ár helyett 399 900.- forintért megvásárolhatod a Focal Clear Professional fejhallgatót. A Focal Clear Professional referencia fejhallgató 40 mm átmérőjű alumínium-magnézium hangszórói kivételesen pontos, erőteljes, dinamikus és torzításmentes hangzást nyújtanak az 5Hz-től egészen 28kHz-ig terjedő frekvencia tartományban. 55 ohm-os impedanciájának köszönhetően nem csupán fejhallgató erősítővel képes igazán jól megszólalni, hanem egy telefon vagy laptop is könnyedén meghajtja, így bárhová magunkkal vihetjük, nem fog minket csalódás érni. Az akció részleteiről bármelyik hivatalos Focal viszonteladónál lehet érdeklődni, ilyen például a Hit Space.

Specifikáció és további részletek: Focal A Focal hazai és európai forgalmazója a Sound Service.