Florence Welch énekli a Szörnyella hivatalos dalát

Megjelent a Florence + The Machine új dala, a Call Me Cruella, ami a 101 kiskutya főgonoszaként ismert Szörnyella De Frász lázadó ifjúkorát bemutató Cruella c. filmhez készült.

A brit indie rock jeles képviselője, a Florence + The Machine bizonyára nem ismeretlen a hazai közönség számára, hiszen már két nagysikerű Sziget-koncertet tudhat maga mögött. A formáció jellegzetes énekstílusáról ismert frontembere és zeneszerzője, Florence Welch nemrégiben felkérést kapott a hamarosan a mozikba kerülő Disney film, a Szörnyella (Cruella) hivatalos dalának elkészítésére. A végeredmény pedig már napvilágot is látott Call Me Cruella – azaz Szólítsatok Szörnyellának – címmel, melyben Florence az Oscar-díjas Emma Stone által alakított főgonosz szemszögéből szól hozzánk. A filmzenéhez a videó is készült, melyet itt tudtok megtekinteni:

„A Disney filmek betétdalai voltak az elsők, amiket megtanultam énekelni, és többnyire pont a negatív hősök kapták a legjobb zenéket" – nyilatkozta Florence Welch. „Egy gyerekkori álmom vált valóra azzal, hogy segíthettem elkészíteni, és elénekelhettem a Szörnyella egyik dalát. Rendkívül hálás vagyok Nicholas Britellnek és a Disney-nek, hogy ekkora kreatív szabadságot biztosítottak a számomra, és hogy rám bízták Szörnyella gyönyörű őrületének zenei megformálását."

A film saját dalainak zeneszerzője, Nicholas Britell, pedig a következőket tette hozzá: „Nagy rajongója vagyok Florence-nek, így igazi öröm volt számomra, hogy együtt dolgozhattunk a „Call Me Cruella"-n. Mind a fenti dallal, mind a Szörnyella többi zenéjével az volt a célom, hogy valóban sikerüljön megragadnom a 60-as, 70-es évek Londonjának nyers, rockos esztétikáját. Mindent vintage technika és analóg magnószalagok segítségével vettünk fel, miközben nagyzenekari elemekkel ötvöztük az elektromos- és basszusgitárokat, orgonákat, szintetizátorokat és dobokat."

A 101 kiskutya főgonoszaként ismert Szörnyella De Frász lázadó ifjúkorát bemutató Cruella c. játékfilm nemzetközi bemutatójára május 28-án kerül sor, míg a hazai mozikba várhatóan június folyamán fog eljutni.