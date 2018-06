Címlap » Hírek » Fishman Loudbox Mini Charge kombó Fishman Loudbox Mini Charge kombó A Fishman cég elsősorban legendás hangszedőivel vívta ki a zenész szakma elismerését, most azonban egy hordozható és elemmel üzemeltethető akusztikus Fishman erősítőt szeretnénk bemutatni. A Fishman új Loudbox Mini Charge erősítője alapvetően megegyezik a cég sikeres Loudbox Mini erősítőjével, azonban – ahogy a Charge név utal rá – újratölthető elemekkel működik, melyek 12 óra folyamatos játékra teszik alkalmassá a kombót, bár teljes hangerőn hajtva ez az időtartam csak 4 óra. A teljesítmény és az elemmel elérhető hosszabb üzemidő a cég újonnan, kifejezetten ehhez az erősítőhöz fejlesztett egyedi áramköreinek köszönhető. Számos elemmel üzemelő erősítő létezik a piacon, azonban nagy részük inkább játékszer, és nincsen „előadásképes” hangjuk. A Fishman apró erősítője 60 W teljesítményével meggyőző akusztikus hangot produkál színpadon, vagy akár szabadtéren. Ahogy testvérmodellje, a Charge is két független csatornával rendelkezik, egy hangszer- és egy mikrofon csatornával. A 6,3 mm-es bemenettel ellátott gitár csatornához Gain szabályzó, fázis fordító kapcsoló – a gerjedés kiküszöbölésére – 3 sávos EQ, reverb és kétfunkciós kórus effekt is tartozik. Az erősítő méretét és tápfeszültségét meghazudtoló módon meleg, kristálytiszta és erőteljes gitárhangot nyújt. Nagyításhoz klikk a képre! A szimmetrikus XLR bemenettel rendelkező mikrofon csatornának külön zengetője van, ezenkívül Gain szabályzó, 2 sávos EQ, és kristálytiszta, fényes énekhangzás, amit ez a csatorna kínál. További szolgáltatások, a hátsó panelen elhelyezett AUX bemenet, melyen keresztül pl. okostelefont csatlakoztathatunk az erősítőhöz és a kevert hangot kiküldő DI kimenet, amivel keverőre, felvevőeszközre küldhetünk jelet. A Loudbox Mini Charge-ot Bluetooth képességgel is felruházták, így bárhol, bármikor vezeték nélkül használhatunk backing tracket, játékunk kísérésére. A kis kombóban egy 6,5 inches papírmembrános hangszóró és egy 1 inches lágy dóm magassugárzó dolgozik. Akinek már volt Fishman erősítője, nem nagyon fog meglepődni a 9,6 kg súlyú kombó nagyszerű hangján. Az erősítő a tartozék hálózati adapterrel is használható. Az elemek üzemideje: 18 óra – kis hangerőn

12 óra – átlagos hangerőn

4 óra – teljes hangerőn

Töltési idő 10 óra Tájékoztató ár: 500 USD, valamint 639 EUR, vagyis valamiért az európai ár magasabb. Hazai árat egyet találtunk: 220 000 Ft, ami azért egy kicsit húzósnak tűnik. Specifikáció: Fishman