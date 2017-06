Címlap » Hírek » Fish! nyári koncert a Barba Negra Trackben Fish! nyári koncert a Barba Negra Trackben Különleges bulival készül a Fish! zenekar június 24-én, szombaton a Barba Negra Track szabadtéri színpadán.



Ezen a koncerten debütál az "Idő van" nagylemez utolsó klipje! A "Lehet az élet" dal videóját rendhagyó módon a Barban Negra Trackben mutatja be a halas csapat, de emellett lesznek ritkán hallott szerzemények és új zenekaros cuccok is a shopban. A zenekar fesztiválnaptára már tele, de a Fish! kizárólag ezen az estén játszik 2017-ben a fővárosban egész estés önálló koncertet, méghozzá a Slowmesh és a The Royal Freakout társaságában. A jegyeket péntek estig 1999 forintért lehet beszerezni, a helyszínen pedig 2499 forint lesz a beugró. Jegyek online: http://track.barbanegra.hu/fish_20170624 Facebook esemény: https://www.facebook.com/events/652153354968202/