Címlap » Hírek » Fender Joe Bonamassa '59 Twin-Amp Fender Joe Bonamassa '59 Twin-Amp A Fender március utolsó napjaiban jelentette be Joe Bonamassa signature erősítőjét, az '59 Twin-Amp™ JB Edition-t. Az erősítő tulajdonképpen az eredeti modell kézzel gyártott újrakiadása, ami 1959 óta most először kerül újra forgalomba. „Visszatért az erősítők királya" – mondta Bonamassa egy sajtóközleményben. „Ez egyike a valaha készült legjobb erősítőknek, ha ugyan nem a valaha készült legjobb erősítő." A Bonamassa szempontjai alapján gyártott erősítő bizonyára egyaránt felkelti a rajongók, a gyűjtők és a profi gitárosok érdeklődését. A 3,499 dollárba kerülő egyedi tervezésű darab limitált mennyiségben lesz elérhető április 4. után, kizárólag a https://shop.jbonamassa.com/collections/equipment/products/59-twin-amp-jb-edition oldalon. Az új modell egyesíti az eredeti kiadás csodálatos hangját, teljesítményét és széles dinamika tartományát. Kimagaslóan teljesít a legkülönfélébb stílusokban, színpadon és stúdióban egyaránt, és a mai gitárosok és gyűjtők újra élvezhetik az '59-es tweed Twin-Amp eredeti hangzásvilágát. Az '59 Twin-Amp™ JB Edition erősítőt kifejezetten Bonamassa számára tervezték és gyártják a kaliforniai Corona városában. Főbb jellemzői a klasszikus 80 W-os Fender 5F8A áramkör, kézzel forrasztott csatlakozások, Fender vintage stílusú sárga olaj-papír hangszín kondenzátorok – az eredeti tweed-korszak hangzás érdekében – három prémium kategóriás 12AX7 előerősítő cső, négy 6L6 végcső, valamint egy 5AR4 egyenirányító cső. A kombó kétcsatornás – Bright és Normal – mindegyik csatorna kétféle érzékenységű bemenettel rendelkezik. További érdekességek az egyedi Mercury Magnetics™ trafók, és a két 12" Celestion™ JB85 hangszóró, melyeket kifejezetten ehhez az erősítőhöz, a nagyteljesítményű rock gitárhanghoz optimalizálva terveztek. A kézzel összeállított láda tömör fenyőfából készült, a tökéletes rezonancia érdekében, ugyanakkor a kombó olyan apró „kozmetikai" kezeléseken esett át, amitől a szövetborítás, a hangszóróvászon és az acélbetéttel megerősített bőr fogantyú is egyaránt enyhén használt, az '50-es évek hangulatát tükröző külsőt kapott. A króm kezelőpanel a „csirkefej" gombokkal is a vintage jelleget hangsúlyozza. Apróság, de az erősítők egyedi sorszámozása – JB0001, JB0002 stb. – az eredeti ötvenes évekbeli eszközzel és betűtípussal történt. Afelől semmi kétség, hogy az '59 Twin-Amp™ JB Edition értékes és kiváló erősítő, ahogyan a Stratoval szól, ahhoz nincs mit hozzátenni. Érdekes, hogy a mai digitális világban még mindig az '50-es évek hangzásai példaértékűek, az pedig már egy másik kérdés, hogy – akár Amerikában – ki engedhet meg magának egy ilyen Fender kombót. Specifikáció: https://shop.jbonamassa.com/products/59-twin-amp-jb-edition