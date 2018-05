Címlap » Hírek » Fender Blues Junior IV és Pro Junior IV Fender Blues Junior IV és Pro Junior IV A Fender kivételesen sikeres Hot Rod sorozatának negyedik generációjából a két nagyobb modellt a Hot Rod Deluxe-ot és DeVille-t már bemutattuk, azonban semmiképpen ne feledkezzünk meg a szintén ehhez a családhoz tartozó Blues Junior és Pro Junior erősítőkről sem. Már csak azért sem, mert a Blues Junior talán a világ legkedveltebb kisméretű kombója, igazi igásló, ami mindent kibír, és hű társad tud lenni hosszú évtizedeken át. A tweed ruhába öltöztetett Pro Junior IV pedig stúdióban és kis klubokban tudja igazán bizonyítani, milyen az autentikus meleg, dögös Fender hang. Blues Junior IV

Ez a 15 W-os kombó az elmúlt évtizedek számtalan felvételén volt hallható, és mindent tud, amit egy full csöves kombónak tudnia kell. A megfelelő hangerejű tiszta hangzáshoz elegendő dinamikai tartaléka van, jó barátságban van az effektpedálokkal, ugyanakkor simán belehajszolható a lenyűgözően telített, kemény overdrive-os hangzásokba is. Ha a Master hangerőt lejjebb vesszük és a csatorna hangerőt feltekerjük, akkor az előerősítő csöveit jobban megdolgoztatjuk, és máris hallhatjuk azt a kellemesen túlhajtott, blues-os hangzást, amit annyian keresnek. Mi az újdonság?

A Fender továbbfejlesztette az előerősítő áramköreit, ezáltal dinamikusabb és vastagabb hangzást kapunk. Úgy tűnhet mindez, mint egy lehetetlen küldetés, pedig csak tovább dolgoztak, egy már meglévő, nagyszerű képleten. Persze a dinamikusabb és gazdagabb hangzáshoz hozzájárul az új Celestion A-type 12 inches hangszóró is nagyszerű dinamikai képességeivel, lágy magas hangjaival, kiegyensúlyozott középhangjaival, erőteljes, kerek mély frekvenciáival. A Celestion A-type hangszórót alapvetően úgy hangolták, hogy tudja azt az amerikai soundot, amire a Fender egy egész birodalmat épített. Az újonnan fejlesztett zengető áramkör lágyabb, gazdagabb zengést produkál, függetlenül attól, hogy milyen mértékű zengetést állítunk be. Nagyjából ezek azok a fejlesztések, melyeket a gitárosok kértek, és meg is kaptak a Fendertől. Ami az esztétikai változásokat illeti, változott a kezelőpanel anyaga és grafikája, a „csirkefej” gombok elefántcsont színűek, az erősítő fogantyúja acél merevítést kapott, az ezüst hangszóróvászon nagyon enyhe öregítésen esett át, ezek együttesen pontosan azt az összetéveszthetetlen hangulatot eredményezik, amit csak egy Fender erősítőtől kaphatunk meg. Anélkül, hogy a részletes specifikációra itt kitérnénk, fontosnak tartjuk elmondani, hogy a kombó 3 x 12AX7 előerősítő cső, 2 x EL84 végerősítő cső segítségével állítja elő a 15 W-ot, és tartozékként egy egygombos lábkapcsolót is kapunk hozzá. Ez a megbízható, sokoldalú, pedál-barát, erősítő bármelyik gitáros számára ideális, sokoldalú, könnyen hordozható munkaeszköz lehet. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház Pro Junior IV

Az apró, de annál hangosabb, két gombbal kezelhető Fender Pro Junior mindig az egyszerűség és a megbízhatóság jelképe volt. Többnyire az gondoljuk, hogy csak gyakorlásra és stúdióban használható, azonban ez nem így van. A Fender fórumokat böngészve nem egy olyan felhasználói kommentet lehet olvasni, hogy egy gitáros stúdió célokra megvette a kis kombót, és csak évek múltán döbbent rá, hogy koncertekre is mindig ezt viszi magával. Van olyan is, aki azzal dicsekszik, hogy 2000 ember előtt is Pro Junioron játszott. Az tudni lehet, hogy a Volume és Tone potikkal ellátott Pro Junior olyan, mint egy üres vászon, amit a vég nélkül színezhetsz; különböző pedálokkal, pickup variációkkal, de ha direktbe dugod be a gitárodat, van saját egyénisége is. Ez az erősítő mindig olyan tud lenni, amilyennek akarod, egy igazi kaméleon… Mi az újdonság?

A 15 W teljesítményű 10"-os Jensen P10R hangszóróval szerelt vintage stílusú erősítőn a legszembetűnőbb változás az '50-es éveket idéző tweed borítás és az ehhez illő hangszóróvászon. A kezelőpanel is változott, most tükörfényes króm színben tündököl, de a kezelőgombok maradtak fekete színűek. A kombó fogantyúját bőrből készítették, ami nemcsak tartós és stílusos, de ez a valódi bőr kiegészítő egyben a múlt egy autentikus darabkája is. Módosították a Volume potméter áramkörét, most még finomabban lehet adagolni a hangerőt, az erősítő konzisztens módon reagál a Volume/Drive gomb feltekerésére. A maximumhoz közelítve nagyobbat üt, és élvezhetőbb dinamikát nyújt, mint amit az előző verziótól megszoktunk. Újrahangolták a Pro Junior IV overdrive áramkörét is, ami feszesebb mélyeket és világosabb, konkrétabb overdrive-os hangzást eredményez, a korábbi verzióknál tapasztaltnál. Természetesen a Jensen hangszóró – ami a Fender erősítők hagyományos hangszórója – szintén hozzájárul az egyedi Fender megszólaláshoz, szépen artikulált, dögös vintage stílusú hangzásával. Az erősítőben 2 x 12AX7 és 2 x EL84 csőkombináció dolgozik, ami már-már sztenderd alkotóeleme az ilyen jellegű erősítőknek. A negyedik generációs Pro Junior is méltó darabja a Fender legendás sorozatának, és ha klasszikus, '50-es évekbeli hangszínt, megszólalást keresel, ebben a modellben biztosan megtalálod. Ár és specifikáció: Mezzoforte Hangszeráruház