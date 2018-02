Címlap » Hírek » Február 17-én VanderLinde koncert a Bemrockparton Február 17-én VanderLinde koncert a Bemrockparton A dallamos, igényes rockzenét játszó holland VanderLinde zenekar hat angol nyelvű albumot készített az elmúlt 12 évben, de rendszeres turnéik során most először lép fel Magyarországon, a tavaly megjelent "Live Trails" című koncertlemez anyagával. Igényes hangszerelésű, könnyed rock dalaik, remek vokálokkal operáló balladáik műfajilag leginkább olyan zenekarokkal írhatók körül, mint a The Eagles, a Crowded House vagy az újkori Marillion. Az énekes/dalszerző Arjan van der Linde és kiváló zenésztársai 2013-ban a legendás Marillion-énekes, Fish turnéján vettek részt, majd következő évben Bobby Kimball (TOTO) oldalán járták Európa koncerttermeit. Legutóbbi albumukat Erwin Musper producer segítségével vették fel, aki olyan előadókkal dolgozott korábban, mint Jeff Beck, Paco de Lucia, Van Halen, Bon Jovi, Def Leppard vagy a Scorpions. Aktuális koncertlemezüket is a neves szakember segítségével készítették, akivel közösen felajánlották az album teljes bevételét egy árvaház támogatására, annak korszerűsítésére. Várunk Téged is sok szeretettel a legendás „Bemrockparton”, egy minden bizonnyal remek szombat estére, egy kiváló zenekar és fülbemászó dalaik társaságában. Jegyek kaphatók a TIXA.HU online rendszerében és személyesen a helyszínen. További részletek a koncert Facebook oldalán. A helyszín kapacitása miatt is érdemes időben beszerezni a jegyeket, hiszen mindössze 100 db jegy kerül forgalomba. Elővét: 1.900 Ft // A koncert napján 2.500 Ft Arjan van der Linde - ének, basszusgitár, akusztikus gitár

Bart Schwertmann - akusztikus gitár, vokál, basszusgitár

Wietze Koning - gitár

Mark Eshuis - dob

www.vanderlinde.info VANDERLINDE koncert

2018. február 17., szombat

Budavári Művelődési Ház (Bem6), Budapest

