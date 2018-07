Címlap » Hírek » ESP/LTD signature gitárok a Parkway Drive gitárosainak ESP/LTD signature gitárok a Parkway Drive gitárosainak Minden tisztelet annak a bandának, amelyik egy kis ausztrál tengerparti városból, Byron-ból indult, és 12 év alatt minden idők egyik legjobb hardcore/metal zenekarává nőtte ki magát.



Az idehaza is népszerű ausztrál Parkway Drive zenekar – akik többször is koncerteztek Magyarországon – kétségtelenül a legkapósabb metal bandák közé tartozik. A most, 2018 májusában megjelent "Reverence" című stúdióalbumuk Európa-szerte a listák élvonalába szökkent, és a 17 millió eladott hanghordozó, valamint 1,2 millió Facebook követő nyomatékosan alátámasztják a zenekar népszerűségét. Feltehetően ez is közrejátszott abban, hogy az ESP/LTD az első, ausztrál gitárosok nevéhez fűződő signature modelljei, a Jeff Ling JL-600 és a Luke Kilpatrick LK-600 a Parkway Drive két gitárosának nevét viseli. Jeff Ling és Luke Kilpatrick már jó néhány éve ESP használók, ezért egyrészt már régen megérdemelték a nevüket viselő modelleket, másrészt örülünk, hogy november közepétől kapható lesz a két gitáros új LTD Signature modellje. Jeff Ling JL-600 Jeff Lingnek, a Parkway Drive szólógitárosának signature JL-600 modellje testen átmenő nyakú konstrukció, 25,5 inches menzúrával, hatalmas hangkitartással és könnyű hozzáféréssel a legfelső fekvésekhez. A kiváló rezonancia tulajdonságokkal rendelkező égerfa testen háromrétegű jávorfa nyak „megy keresztül", melyre Macassar ébenfa fogólapot ragasztottak. Az extra vékony, „U" profilú, szatén lakkozású, de natúr színű nyak valóban gyors játékra termett. Az ébenfa fogólap oldalán a sötétben fluoreszkáló pozíciójelölőket találunk, a 12. fekvésben „PWD" berakást helyeztek el, a 24 extra jumbo érintő pedig két teljes oktávot kínál a rocknak. Szatén lakkozású natúr színű nyak Jeff kérésére, a gitárra EMG Metalworks pickup-készlet került, EMG 60 a nyaknál és EMG 81 a húrlábnál, melyek hibátlanul továbbítják a zúzós ritmizálásokat és a sikoltó szólókat. Az aktív elektronikát egy hangerőgombbal és egy pickupváltó kapcsolóval tudjuk kezelni. A JL-600-ra testen átmenő húrozáshoz való TonePros locking TOM húrlábat és LTD satus húrgépeket szereltek. A gitár selyemfényű fekete lakkozással és fekete szerelvényekkel büszkélkedhet. „ESP gitárokat használok, mióta csak a Parkway Drive megszületett, és feltehetőleg egy ilyen gitárral fognak eltemetni. Tökéletesen szólnak élőben színpadon és stúdióban is, nap, mint nap segítségemre vannak. A Parkway Drive-nak olyanok az ESP gitárok, mint méhnek a méz" – vallott kedvenc márkájáról Jeff. Hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház Luke Kilpatrick LK-600 A Parkway Drive agresszív és ritmikus zenéje a zúzós ritmusszekcióra épül, és ebben Luke-nak – a banda másik gitárosának – is komoly feladat jut, melyet 2005 óta ESP gitárokkal old meg. Az Horizon fazonú LK-600 is testen átmenő nyakú szörnyeteg, amely kész a legbrutálisabb és legintenzívebb ritmikák megszólaltatására. A mahagóni testre jávorfa tető került, a háromrétegű, keskeny „U" profilú jávorfa nyakra pedig Macassar ébenfa fogólap, 24 extra jumbo érintővel. A 12. fekvésben Parkway Drive szimbólum adja értésünkre, milyen zenéhez tervezték ezt a gitárt. Az LK-600 összetevői közül kiemelendő az EMG 60 (nyaki) és EMG 81 (húrláb) pickupok remek kombinációja, a hangszedők fekete szálcsiszolt króm borítást kaptak. Erre a modellre is testen átmenő húrozáshoz való TonePros locking TOM húrlábat és LTD satus húrgépeket szereltek. Minden komponens a jól artikulált hangzást, a hosszú hangkitartást szolgálja, az egy hangerő gombbal és pickupváltóval kezelhető altív elektronika ideális zúzós kíséretekhez és agresszív szólókhoz egyaránt. A gitár fekete színben, fekete nikkel szerelvényekkel lesz kapható. Hazai ár: Mezzoforte Hangszeráruház Az ESP/LTD gitárok hazai és európai forgalmazója a Sound Service.