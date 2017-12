Címlap » Hírek » Érzelmeket akart Caramel új klipjébe Érzelmeket akart Caramel új klipjébe A „7” című albumról elkészült a harmadik klipes dal az Alternatív című számhoz. Caramelről köztudott, hogy saját maga szerzi dalait és a szövegeket, ezúttal azonban a videó koncepcióját is ő találta ki. „Olyan drámákat szerettünk volna a klipben megmutatni, melyek a dalszövegben is visszaköszönnek. Érzelmi dominanciát akartunk, nem sztori megfejtést” – meséli Caramel, akinek új klipjét Bogdán Balázs Balu rendezte, akivel már nem először dolgozik együtt az énekes. A helyszín a péceli Ráday Kastély. „Emelkedett vizuális környezetet kerestünk, ami azért nem viszi el a fókuszt a szövegről. A letisztult háttér előtt még jobban érvényesül a két színész játéka, akik egy pár színes érzelmi életét jelenítik meg” – folytatta Caramel. 12 évvel a „Szállok a dallal”, 7 évvel a „Lélekdonor”, 5 évvel a „Jelenés” és 3 évvel a „Végtelen” után az „Alternatív” ismét egy mélyebb, csak Caramelre jellemző hang és szövegvilágú ballada. „Az Alternatív című dalomban magát az igazságot járom körbe. Azt vizsgáltam, hogy mit hiszünk igazságnak, félelemnek vagy bátorságnak. Az értékek mibenlétét kutattam. A múlt és a jelen, a tettek és az érzelmek mind lehetnek alternatívak. Erről szól az életünk” – fejtette ki Caramel. A dalban vonatkoztathatunk magunkra, szűkebb, vagy tágabb környezetünkre, a kérdés csak az, hogy melyik szemszögből történik a felismerés. Mert minden alternatív. Vagy mégsem? Caramel még egy nagy durranást tartogat ez évre. Karácsonyi koncertjére óriási látvánnyal, lézershow-val és eddig soha nem hallott dalokkal készül december 22-én a Papp László Budapest Sportarénába. http://www.caramelmusic.hu/ www.goldrecord.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó