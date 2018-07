Címlap » Hírek » Érkezik a Yamaha Pacifica 612VIIFM limitált kiadása Érkezik a Yamaha Pacifica 612VIIFM limitált kiadása A Pacifica sorozat története 1990-ben kezdődött és tulajdonképpen az akkori kaliforniai session zenészek igénye hívta életre. Olyan sokoldalú hangszerre volt szükségük, amely nap, mint nap, estéről estére megállja a helyét a legkülönbözőbb zenei stílusokban, és mindemellett még egyénisége is van. A Yamaha legendás Pacifica sorozata most újabb modellekkel gazdagodik. A Pacifica 612VIIFM gitár augusztustól limitált mennyiségben, új színekben lesz elérhető. Az indigókék és áttetsző fekete lakkozás még jobban hangsúlyozza a lángolt juharfa tető gyönyörű mintázatát. A Pacifica 612VIIFM double cut fazonú tömör égerfa testéhez csavarorozott jávorfa nyak csatlakozik, melyre rózsafa fogólap került 22 médium érintővel. A hangszer menzúrája 25 ½ inches (648 mm), a nyak szélessége a felső nyeregnél 41 mm. A gitár figyelemreméltó sokoldalúságának a kulcsa a Seymour Duncan pickup készlet. A nyaki és a középső pozícióban két Seymour Duncan SSL-1, a húrlábnál egy Seymour Duncan TB-14 továbbítja a jelet. Az elektronikát egy hangerő és egy hangszín gombbal, egy ötállású pickupváltóval, valamint a hangerő potin elhelyezett push-pull pickupfelező kapcsolóval kezelhetjük, vagyis számos pickup variáció áll rendelkezésünkre. A Wilkinson VS50-6 tremolós húrláb, a satus Grover húrgépek és a Graph Tech TUSQ felső nyereg ezeknél a modelleknél már szinte szabványnak számít. Bár az új modell limitált mennyiségben készül, az ára még a fájdalomhatáron belül van: 1050 USD. További részletek a Yamaha hivatalos márkakereskedőinél. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó