Érdekességek a Yamaha 2020-as dob újdonságaiból Érdekességek a Yamaha 2020-as dob újdonságaiból Két érdekességet szeretnénk bemutatni a Yamaha 2020-as dob újdonságaiból, az egyik a dob-legenda Steve Gadd nevéhez fűződik, a másik egy remek gyakorló dobcucc, ami akár kisebb koncerteken is megállja a helyét. Steve Gadd Signature pergődob – YSS1455SG

Steve Gadd, a dob-legenda több mint 40 éve dolgozik együtt a Yamaha céggel. Az elmúlt pár évtized alatt Gadd tevékenyen részt vett a Yamaha kutatás-fejlesztés csapatának munkájában, ami hozzájárult a Yamaha dobok folyamatosan fejlődő minőségéhez. 2016-ban Steve Gadd és a fejlesztő csapat átdolgozta a Yamaha legendás Recording Custom dobszettjét és a Recording Custom fém pergődobjait. Az hosszútávú együttműködést megünnepelendő 2020-ban a Yamaha és Steve Gadd közösen dolgoztak egy signature pergődobon, ami 14” x 5.5”-os acél testet kapott, valamint új Steve Gadd 10 szálú sodronnyal büszkélkedhet, ami még tovább növeli a dob jól artikulált hangzását. A limitált mennyiségben – összesen 800 darab – készülő pergő 1,2 mm vastag acél testtel és öntött alumínium kávákkal rendelkezik, és Steve kérésére jellegzetes sötét króm színben pompázik. További jellemzők a testet díszítő, Gadd aláírásával ellátott Yamaha embléma, az un. egybe-babák, szintén sötét króm finish-sel, a Diplomat felső bőr, és a tartozék fekete dobkulcs, valamint a speciális tanúsítvány. „Több mint 40 éve játszom Yamaha dobokon. Mindig örömmel dolgozom együtt a Yamahával, és remélem, hogy a kapcsolatunk még tovább mélyül” – mondta Gadd. „Ez a legfrissebb signature modell, amit készítettünk, remélem elnyeri a dobosok tetszését.”



YAMAHA Stage Custom HIP dobszett

A Yamaha egy másik érdekes dob-újdonsága az extra méretekkel rendelkező kompakt Stage Custom HIP dobszett. Ez a dobcucc a vastag mély hangokhoz szükséges és megszokott dobátmérőt kombinálja a vékony testtel, ami a dob kisebb helyen történő felállítását, valamint könnyű szállítását teszi lehetővé. Érdekesség a sodronnyal felszerelt állótam, ami egy mozdulattal egy mélyebb hangú pergődobbá varázsolható. A dobcucc minimális „lábnyoma” nem jelent minimális, vagy visszafogott hangzást. A Yamahától már szinte elvárható a 100%-ban nyírfa dobtest, így ezek a dobok is hatrétegű nyírfa testtel készültek, melyek tiszta, erőteljes mély és magas hangokat produkálnak. Tartozék a CL940LB hosszú tam tartó, meghosszabbított karral, gömbcsuklós felfüggesztéssel, amivel gyorsan a nekünk megfelelő szögbe állíthatjuk a felső tamot. A Stage Custom Hip kiegészíthető az akusztikus dobokhoz való EAD10 hangmodullal és DT50SK triggerekkel, melyek segítségével szinte bármilyen dobhangot előállíthatunk a Stage Custom HIP dobokkal.

Ami az állványokat illeti, a Yamaha pehelykönnyű HW3 állvány csomagját ajánlja ehhez a dob szetthez. Ez a különleges dobszett a jazz és popzene mellett, kiválóan használható számos más zenei irányzatban is. Fontosabb technikai adatok



Lábdob: 20”x 8”

Állótam, sodronnyal: 13”x 8”

Felsőtam: 10” x 5”

Pergődob: 13”x 5”

1,5 mm vastag acél káva (felső és álló tam, pergő)

1,5 mm vastag acél káva (felső és álló tam, pergő)

Színválaszték: Raven Black, Natural Wood, és Matte Surf Green (Új szín!) További részletek és hazai árak a hivatalos Yamaha viszonteladóknál.