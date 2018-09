Címlap » Hírek » Epiphone Limited Edition Slash Firebird gitár Epiphone Limited Edition Slash Firebird gitár Az Epiphone bemutatta limitált kiadású Slash Firebird gitárját, amit a Guns N' Roses legendás gitárosának, a Rock and Roll Hall of Fame tagjának, Slashnek elképzelései alapján tervezett. 2017-ben Slash-t nevezték ki a Gibson márka első nemzetközi nagykövetévé. Ennek örömére, Slash megtervezte első signature Epiphone Firebird gitárját, ami kétféle verzióban és limitált kiadásban készül. A „fordított” alakú gitárt Ray Dietrich autótervező álmodta meg 1963-ban, és debütálása óta gyakorlatilag nem sokat változott. A signature hangszer háromrétegű mahagóni testére AAA osztályú lángolt juhar tető került, áttetsző fekete fényezéssel, amit Slash választott ki. A hagyományos Firebird stílusú, kétrétegű fekete-fehér koptatólapon Slash „koponya és cilinder” logója díszeleg. Az egyedi, kerek „Slash” profilú mahagóni nyakat mélyen ragasztott illesztéssel rögzítették a testhez, skálahosszúsága a sztenderdnek mondható 24,75 inch. A 22 médium jumbo érintős pau ferro fogólapot krémszínű szegélyezés díszíti, a pozíciójelölők trapéz alakú berakások. A felső nyereg műanyagból készült, a nyakpálca két irányban állítható. Érdekesség, hogy a tradicionálisan „fordított” fej hátoldalán a hangolókulcsok a fejhez képest derékszögben állnak. Slash régóta rajongója a Seymour Duncan legendás, kézzel tekercselt hangszedőinek, és ezért az új Epiphone Firebirdre is egyedi Seymour Duncan "Slash" nyitott tokozású humbuckereket választott. A nyaki pozícióban Seymour Duncan "Slash" Humbucker APH-1 pickup dolgozik, míg a húrlábnál APH-2. Ezek voltak Slash első egyedi Seymour Duncan pickupjai, egyébként Alnico II mágnessel és kissé túltekercselt változatban készültek, a nagyobb kimenő jel érdekében. A két hangszedőt, két külön hangerő és két külön hangszín potival, valamint a 3 állású Switchcraft pickup-váltóval kezelhetjük. A potméterek hagyományos fekete gombot kaptak fém tetővel, a hangszín potiknál mindkét pickuphoz ugyanazt a Sprague "Orange Drop" kondenzátort kötötték be, amit Slash a saját egyedi Les Paulján is használ. A gitárt a nikkel színű szerelvények, közöttük a klasszikus Epiphone LockTone ABR Tune-o-matic húrláb és húrtartó, a Kluson Reissue Firebird Banjo-style hangolókulcsok 12:1 áttétellel, az Epiphone zárható heveder tartó és a Switchcraft 1/4"-os jack aljzat teszik teljessé. Ebből a gitárból összesen 900 darab készül, a tájékoztató ára 899 USD. Slash új signature Firebird gitárjából létezik egy Premium kivitel is, ami annyiban tér el a fentiekben bemutatott modelltől, hogy mindössze 100 darabot gyártanak belőle, mind a 100 számozott példányon a fej hátoldalán Slash aláírása látható, és kapunk hozzá egy egyedi szegecselt bőr gitártartó hevedert, valamint egy keménytokot „koponya és cilinder” logóval. Ennek a gitárnak a tájékoztató ára 1299 USD. Azt csak halkan jegyezzük meg, hogy Gibson 2019-es kínálatában található Firebird ára 1999 USD, és ez a gitár testen átmenő nyakú konstrukció, ami azért elvileg jobb hangkitartást eredményez. Igaz ez csak egy mezei, sorozatgyártású Gibson... Lehet választani! Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó