Epiphone Joe Bonamassa 1958 Korina Flying V Epiphone Joe Bonamassa 1958 Korina Flying V Joe Bonamassa nemcsak generációjának egyik legnagyszerűbb gitárosa, de köztudott róla, hogy a vintage gitárok egyik leglelkesebb rajongója és gyűjtője. Amikor ikonikus gitárformákról van szó, kevés modell tudja megszorongatni a Flying-V fazont. A hosszú nevű Epiphone Limited Edition Joe Bonamassa 1958 "Amos" Korina Flying V Outfit pont ennek a legendás modellnek a formáját idézi fel. Az ötödik Custom Epiphone signature modell a cég és Joe Bonamassa együttműködése nyomán született meg, mintegy tisztelegve a gitáros egyik legkedveltebb, saját tulajdonában lévő, 1958-ban gyártott 91 Flying V gitárja előtt, ami egyike volt az első ilyen hangszereknek. Az Epiphone mindannyiunk örömére a legapróbb részletekig, rendkívül pontosan másolta le és idézte vissza a régi modell varázsát. Egy legenda újjászületik

A Joe Bonamassa 1958 "Amos" Korina Flying V testének anyaga korina fa, ami Afrikából származó, kiemelkedően jó hangszerfa, és a Gibson alkalmazta először még a késő ’50-es években az első limitált kiadású Flying V és Explorer gitárjaihoz. A korinát mind a hangszerkészítők, mind a zenészek nagyra értékelik gazdag, meleg, rezonanciadús hangzása és könnyű súlya miatt. Az antik hatású natúr lakkozás tökéletesen látni engedi a korina finom mintázatát, az összképet az aranyszínű szerelvények teszik teljessé. Rendkívül gyors nyak

A ragasztott, mélyen illesztett nyak szintén korina fából készült és klasszikus ’58-as lekerekített C profilúra alakították. A nyakra FSC tanúsítvánnyal rendelkező blackwood (fenyőből készült többrétegű faanyag) fogólap került, ami 22 medium-jumbo érintőnek ad otthont. A fogólap 12 inches rádiuszának köszönhetően a finom húrhajlítások könnyedén kivitelezhetőek. A nyak végén a védjegynek is beillő „V” alakú fejrész, rajta pedig az „Epiphone" logó díszeleg. A fejen kapott helyet a merevítő pálca egyedi, aranyozott takarólemeze "Amos Arthur" gravírozással. Az Epiphone "Deluxe" hangolókulcsokat tulipán alakú gombokkal látták el, a húrgépek áttétele 18:1. Kivételes elektronika

A ragasztott, mélyen illesztett nyak szintén korina fából készült és klasszikus '58-as lekerekített C profilúra alakították. A nyakra FSC tanúsítvánnyal rendelkező blackwood (fenyőből készült többrétegű faanyag) fogólap került, ami 22 medium-jumbo érintőnek ad otthont. A fogólap 12 inches rádiuszának köszönhetően a finom húrhajlítások könnyedén kivitelezhetőek. A nyak végén a védjegynek is beillő „V" alakú fejrész, rajta pedig az „Epiphone" logó díszeleg. A fejen kapott helyet a merevítő pálca egyedi, aranyozott takarólemeze "Amos Arthur" gravírozással. Az Epiphone "Deluxe" hangolókulcsokat tulipán alakú gombokkal látták el, a húrgépek áttétele 18:1. Kivételes elektronika

A Joe Bonamassa 1958 "Amos" Korina Flying-V-n két Epiphone ProBucker pickup továbbítja a hangot, a ProBucker 2 a nyaki pozícióban, míg a ProBucker 3 a húrlábnál. Ezek a „PAF" ihletésű hangszedők Bonamassa kedvencei, mert nagyon pontosan adják vissza azoknak az eredeti pickupoknak a hangját, amelyek a késő '50-es évek Les Paul, Flying V és 335-ös gitárjain voltak megtalálhatók. Ugyanazoknak az anyagoknak a felhasználásával, de mai gyártási technológiát alkalmazva készültek ezek a szépségek, így vintage hangzást, de mai működést kínálnak, vagyis mindkét világból a legjobbat. A kezelőszervek a masszív, 3-állású borostyángombos pickup-váltó kapcsolóból és 3 CTS™ potméterből állnak, melyek a főhangerőt és a két pickup hangerejét szabályozzák. Szerelvények A testre LockTone ABR-1 Tune-o-matic húrlábat és hagyományos Flying-V stílusú, testen átmenő húrozáshoz való 1958 "V" húrtartót szereltek. Az eredmény hibátlan intonáció és olyan szintű hangkitartás, amiről csak álmodni lehet. Az összes szerelvény aranyszínű, így kiegészítve a dögös antik natúr lakkozást. Aki egy ilyen szépséges hangszer mellett dönt, az '50-es évek stílusában készült keménytokot, eredetiséget igazoló tanúsítványt, az Epiphone élettartam garanciáját kapja hozzá és rendelkezésére áll a Gibson 24/7/365 ügyfélszolgálata. A Bonamassa gyűjteményében található eredeti Gibson 1958 "Amos" Flying-V értéke ritkasága miatt 200 000 és 300 000 USD között lehet a "Blue Book of Guitar Values" szerint. Az Epiphone Joe Bonamassa 1958 "Amos" Korina Flying V gyártó által javasolt kiskereskedelmi ára 1500 USD.