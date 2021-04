Címlap » Teszt / Bemutatás » Gitár » Epiphone Jared James Nichols Gold Glory gitár Epiphone Jared James Nichols Gold Glory gitár „A Gold Glory egy igaz gitár ikon. Egyszerre található meg benne a hangzás szépsége és az arany csillogása, lélegzetelállító és merész. Egyszerű és erőteljes, egy tökéletes klasszikus, ami mégis a mában gyökerezik”. Amikor tavaly májusban a Blackstar JJN-20R MkII kombójáról írtunk már szóba került Jared James Nichols amerikai bluesgitáros egyedi sound-ja, ami többek között az egy P90 pickuppal szerelt Epiphone Les Paul Custom gitárjának is köszönhető. Nos, az Epiphone bejelentette Jared James Nichols Gold Glory modelljét, méghozzá meglehetősen kedvező áron. Ez már Jared James Nichols a második signature gitárja, hiszen Old Glory néven létezik egy fekete változat, de úgy érezzük, hogy ez az öregített arany színben „pompázó” modell telitalálat. Az Epiphone Jared James Nichols Gold Glory '55-style Les Paul Custom teste tiszta mahagónifa, a lekerekített ’50 C profilú nyak is mahagóniból készült. A gitár minden porcikáját ez a különleges, dupla matt arany lakkozás fedi, kivéve a fej hátoldalát, ahol fekete alapon Jared James Nichols aláírása díszeleg. A test fedlapját hétrétegű, hátoldalát ötrétegű szegélyezés díszíti. Az ébenfa fogólap, amin elegáns fehér szegély fut végig, 22 médium jumbo érintőnek ad helyet, rádiusza 12 inches. A 43 mm széles felső nyereg Graph Tech® NuBone®, a hangszer skálahossza 24.72" / 628 mm. A pozíciójelölők a Les Paul Custom-tól megszokott tradicionális téglalap alakú gyöngyház berakások. A különleges hangzásért az egy darab Seymour Duncan P-90 Dogear húrláb hangszedő felel, amit egy hangerő és egy hangszín gombbal kezelhetünk. Az ötvenes években bemutatott P-90 pickup mai változata a hagyományos nagy kimenő jelet kombinálja a fényes hangzással, és még mindig számos top gitáros kedvence. „Soapbar” és „Cobalt” beceneveken emlegetik, és a P-90 az a hangszedő, ami bármilyen stílusú zenén „átszól”, és azzal a csodálatos tónussal rendelkezik, ami egyaránt alkalmas blues-ra, rockra vagy akár jazz riffekre is.

Ha a szerelvényeket nézzük, a húrláb un. wraparound rendszerű, ami egyben húrtartó is, a hangszer Grover® Rotomatic® hangolókulcsokat kapott, a nyakat dupla nyakpálca merevíti, a szerelvények matt nikkel színűek. „A Gold Glory egy igaz gitár ikon. Egyszerre található meg benne a hangzás szépsége és az arany csillogása, lélegzetelállító és merész. Egyszerű és erőteljes, egy tökéletes klasszikus, ami mégis a mában gyökerezik” – nyilatkozta Nichols. Az Epiphone Jared James Nichols Gold Glory tájékoztató ára 715 EUR (Thomann) amiben egy EpiLite puhatok is benne van. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó