Előzetes hírek a 2018-as Frankfurti Musikmesséről Előzetes hírek a 2018-as Frankfurti Musikmesséről A Musikmesse és Prolight + Sound szervezői bejelentették, hogy a Yamaha Music Europe ismét teljes termékskálájával és minden márkájával jelen lesz a 2018 évi Frankfurti Musikmessén. A hosszú múltra visszatekintő japán cég részvétele a két nemzetközi kiállításon és vásáron intenzívebb lesz, mint bármikor korábban. A látogatók a Portalhaus épületében találkozhatnak a Yamaha kiterjedt hangszer portfóliójával, és betekintést nyerhetnek a „Yamaha világába", ami a hangszereken túl a Hi-Fi Audio termékeket és a Yamaha motorokat is magába foglalja. Ezenkívül olyan Yamahához tartozó márkák, mint pl. a Bösendorfer, a Line 6 és a Steinberg termékei is kiállításra kerülnek. Ráadásul a Yamaha a Prolight + Sound területén, a 3.1-es csarnokban is jelen lesz, itt a prezentációk céljára szolgáló technika, a telepített hangosítás és a digitális audio hálózatok újdonságait mutatják be. Mindent összevetve, a Yamaha mintegy 1 500 négyzetméteren állítja ki termékeit. A látogatók több színpadon is vonzó élőzenei programokra számíthatnak a Yamaha művészeinek közreműködésével a Portalhausban, de a Yamaha hangszerek szakértői workshopokat és előadásokat is tartanak. „A Musikmesse és a Prolight + Sound nagyszerű lehetőség számunkra, hogy kapcsolatba lépjünk vásárlóinkkal, jövőbeli ügyfeleinkkel, kezdő és profi hangmérnökökkel és képzett, szakértő viszonteladóinkkal. A Portalhus már bebizonyította, hogy ideális kiállítótér csúcstechnológiát képviselő hangszereink számára. A 3.1-es csarnokban is elértük a számunkra fontos közönséget, így 2018-ban ezen a helyen is fokozzuk a jelenlétünket" – nyilatkozta Thomas Schöpe, a Yamaha Music Europe GmbH elnöke. A Musikmesse 2018. április 11-től 14-ig kerül megrendezésre Frankfurtban, a Prolight + Sound pedig áprils 10-től 13-ig tart nyitva. Olyan napokon, amikor mindkét kiállítás nyitva van, az egyikre szóló jegy érvényes mindkét rendezvényre. További információk: www.musikmesse.com és www.prolight-sound.com MerchDays a frankfurti Musikmesse és Prolight + Sound 2018 részeként

A MerchDays, vagyis a szórakoztatóipari merchandising szektor szereplőinek találkozási lehetőséget biztosító esemény első alkalommal kerül megrendezésre Frankfurtban a jövő évi Musikmesse és Prolight + Sound hangszer és rendezvénytechnológiai kiállítás és vásár részeként. A társrendezvényként létrejövő kétnapos MerchDays – melynek korábbi helyszíne Köln volt – tovább szélesíti a Musikmesse és Prolight + Sound által lefedett termékek és témák körét, így a látogatóknak lehetőségük nyílik megismerkedni a merchandising szektor legfrissebb trendjeivel. Ezekbe beletartoznak mind a kifejezetten rajongóknak szánt különféle árucikkek, textilipari termékek, táskák, kütyük és társaik, mind pedig a szórakoztatóipari merchandisinghoz kapcsolódó szolgáltatások – tanácsadás, logisztika, e- kereskedelem. A MerchDays ingyenesen látogatható a Musikmesse és Prolight + Sound résztvevői számára az 5.1 / 6.1 csarnokokban, időpontja pedig 2018. április 12. és 13. A szervezők elképzelései szerint az évi 100 000 látogatót vonzó Musikmesse optimális lehetőséget kínál majd a rajongóknak szánt termékek és merchandising szolgáltatások bemutatására. További információk a MerchDays-ről: www.merchdays.com