Először jön Budapestre az Arcade Fire Először jön Budapestre az Arcade Fire Sosem járt még Magyarországon, így különösen nagy izgalommal várhatjuk a 2000-es évek elején kevesek által ismert amatőr zenekarból gyakorlatilag pillanatok alatt kultegyüttessé, majd következő lemezeivel lépésről-lépésre arénatöltő sztárzenekarrá emelkedő Arcade Fire koncertjét. A Win Butler – Regine Chassagne házaspár köré épülő zenekar 2001-ben alakult Montrealban. Egy 2003-ban kiadott EP, és közben számos tagcsere után a zenekar ma ismert formáját 2004-re, a Funeral című nagylemez nyerte el. Az induló Arcade Fire zenei világára sok minden hatott: hallhatjuk benne a 70-es évek artpopját, David Bowie, a Roxy Music és a Talking Heads világát, Neil Young folk-rockját, Bruce Springsteen amerikai történetmesélős rockzenéjét, vagy a 80-as évek alternatív rockját, főként a Pixies úttörő gitárzenéjének a hatását, vagy az R.E.M. érzékeny-intellektuális világát. Ezekre aztán később további rétegek rakódtak. A Funerallal a zenekar egyik pillanatról a másikra befutott - a megjelenéskor az együttes még csak titkos tipp volt, ám miután az egyik zenei sajtótermék kapta fel a másik után, az együttes köré egyre nagyobb és lelkesebb rajongótábor kerekedett. Neon Bible című második nagylemezüket - melynek nagyzenekari felvételei egyébként Budapesten készültek - már előzetes érdeklődés fogadta, és az Arcade Fire-ből nem lett egylemezes csoda, hiszen a masszív és szélesebb zenei spektrumot átfogó második albummal a zenekar képes volt szintet lépni és megfelelni a várakozásoknak. Ugyanígy tudtak kicsit mindig mást mutatva, változtatva továbblépni a színes, szokás szerint számos zenei világra (a folktól a new wave-en át a posztpunkig) reflektáló 2010-es Suburbs-zel, amivel a zenekar tulajdonképpen a csúcsra ért, hiszen az angol és az amerikai slágerlistát is vezette, és az elektronikát, a táncos elemeket erősítő 2013-as Relflektorral. Az Arcade Fire aktuális nagylemeze a 2017-ben megjelent Everything Now, amire nagyon rágyúrt az együttes, hiszen számos ismert producert mozgósított. Nagy kiadóhoz szerződtek, a lemez pedig minden addiginál elektronikusabb és poposabb lett, de az Arcade Fire-nek még ez is jól áll: a reggae és a soul is otthon van náluk, és még egy ABBA-stílusgyakorlat is tud cool lenni az amerikai-kanadai együttes kezében. És, hogy mire számíthatunk a koncerten? Egy hatalmas energiákat mozgósító, őrültmód átszellemülten zenélő, turnémuzsikusokkal kiegészülő együttesre, és persze az eddigi legjobb számokra, életmű-keresztmetszetre. Időpont: 2018. június 17. 20.00

Helyszín: Papp László Budapest Aréna (1143 Budapest, Stefánia út 2.)

Fellépő: Arcade Fire (CAN)

Jegyár: 8990 / 10990 / 12990 / 14990 (álló) / 15990 Ft + 310 Ft * A koncerten nem lesz kiemelt állóhely!

Jegyár: 8990 / 10990 / 12990 / 14990 (álló) / 15990 Ft + 310 Ft * A koncerten nem lesz kiemelt állóhely!

*A zenekar számára mindig is fontos volt a szemléletformálás: így kerültek kapcsolatba a PLUS1 szervezettel, mely a közöttük létrejött megegyezés alapján minden egyes jegy mellé a vásárlók 1 eurónyi összeggel (310 Ft-tal) hozzájárulnak olyan fontos, globális feladatokhoz, mint különböző közösségek újraélesztése vagy a globális egészségügy átalakítása.

Arcade Fire: Neighborhood #1 (Tunnels): https://youtu.be/VU_2R1rjbD8

Arcade Fire: Black Mirror: https://youtu.be/aXuymDSGCko

