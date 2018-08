Augusztus 16-án, hosszantartó súlyos betegség következtében 76 éves korában elhunyt Aretha Franklin, minden idők egyik legnagyobb énekese.

Valamikor, 1970 körül hallottam egy dalt – mint utóbb kiderült az I Say a Little Prayer volt Aretha Franklin előadásában – és teljesen lenyűgözött, hogy ilyen zenét is lehet csinálni. Pedig akkor már hallottam Otis Reddinget, James Brownt, Ray Charlest. De ez valahogy mégis más volt. Pedig nem ez volt az első sikeres dal, ami elindította Aretha hosszú, sikeres pályafutását, csak akkoriban nem sűrűn jutottak el hozzánk efféle zenék. Azt is később tudtam meg, hogy nagyszerű zongorista volt. Mesélik, hogy amikor első igazán sikeres dalát – I Never Loved a Man (The Way I Love You) – az Atlanticnál felvették, és valahogy nem akart összejönni a felvétel a stúdió zenészekkel, valaki megszólalt: „Aretha, miért nem ülsz le a zongorához?” És ő pillanatok alatt feljátszotta annak a dalnak a zongora sávját, ami az első No.1 R&B slágere lett.

Utána már nem volt megállás. Több mint öt évtizedig Aretha Franklin egyedülálló jelenség volt a soul- az R&B- és a popzenében, miközben az erő, a női egyenjogúság és civil mozgalmak jelképévé is vált. Szívesen dolgozott együtt más stílusban jeleskedő előadókkal, élmény volt hallgatni George Michaellel közös dalát, az I Knew You Were Waiting For Me-t, de készített közös felvételt a Eurythmics-szel is, a Sisters Are Doin' It for Themselves című, később Grammy-díjra is jelölt dalt. Elton Johnnal közös Through The Storm című dala is alapvetően egy popsláger, ugyanakkor megmutatja, hogyan lehet a műfaj kereteit úgy tágítani, hogy az már sehová nem kategorizálható, műfaji határok nélküli, erőteljes zene.

Franklin tehetséges dalszerző és zongorista is volt. Olyan dalok fűződnek a nevéhez, mint a Think, a Daydreaming, az Ain’t No Way, a Dr. Feelgood és a Rock Steady. Mint zongorán saját magát kísérő zenész, Aretha olyan időtlen sikerek végső formába öntésében vett részt, mint a Respect, az I Never Loved a Man, és a Chain of Fools.

Aretha Franklinnek húsz száma került fel a Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs listára, ő volt az első női zenész, akit beiktattak a Rock and Roll Hírességek Csarnokába. Összesen 44 Grammy-díjra jelölték, amiből 18-at meg is kapott, emellett több 75 millió lemezt adott el, és három elnök beiktatásán is énekelt, legutóbb 2009-ben Barack Obamáén. 2005-ben George W. Bush akkori elnök a legmagasabb amerikai polgári kitüntetéssel, az Elnöki Szabadság-érdemrenddel tüntette ki.

Hangi adottságai, zenei gyökerei révén a Soul Királynőjeként aposztrofálták, de a pop, a jazz, az R&B, és a gospel műfajokban egyaránt a legmagasabb szintet képviselte, és kivételes tehetsége révén sokat tett ezen műfajok átjárhatóságáért is.

Aretha Franklin, minden idők egyik legnagyobb énekese augusztus 16-án, 76 éves korában, hosszantartó, súlyos betegség következtében hunyt el.