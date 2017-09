Címlap » Hírek » Elimex 25 Elimex 25 Az Elimex Kft., aki olyan világmárkák hazai forgalmazója, mint az Eminence, a König & Meyer, az LD Systems, a Neutrik, a Palmer, vagy az Adam Hall, fennállásának 25 éves évfordulóját ünnepli. Az Elimex által forgalmazott termékekről mi is gyakran hírt adtunk, teszteket közöltünk, most azonban egy születésnapi akcióra is szeretnénk felhívni a figyelmet. Először is minden érdeklődőt meghív az Elimex, vendégváró standjára egy kis beszélgetésre, közös ünneplésre a Budapest Music Expo 2017 kiállításra, ami október 6-8. tart nyitva a Hungexpo Budapesti Vásárközpont területén. Ugyanakkor a kiállításra és az azt megelőző 4 hétvégére születésnapi akciókat hirdetnek! Az aktuális hétvégére vonatkozó kedvezmények mindig vasárnap éjfélig lesznek érvényesek és a pontos részleteket az adott hét péntekén 14 órakor ismertetik weboldalukon és a Facebook oldalukon. Gyere és (v)egyél valamit az Elimex születésnapi asztaláról!



Az akciós szabályzat itt olvasható A Zenész Magazin is gratulál a kerek évfordulóhoz, és további sikereket kíván! És ha már az Elimexről van szó, hadd mutassunk be a kínálatukból néhány új, hasznos és professzionális kiegészítő eszközt! Rack világítás mozgásérzékelővel, profiknak Az Adam Hall által forgalomba hozott rack világítás megfelel a legmagasabb professzionális szabványoknak. 18 ultra fényes LED-ből álló LED sort építettek bele, így a rack teljes szélességében egyenletes megvilágítást biztosít. A ki/bekapcsolás a gomb nyomva tartásával történik, de mozgásérzékelővel is fel van szerelve. Amennyiben a lámpa alul mozgást érzékel, alaphelyzetből teljes fényerőre kapcsol. Egy bizonyos idő után (szabályozható) a lámpa csökkentett alap fényerőre vált vissza (ennek fényereje is szabályozható). Az egyedülálló és szabadalmazott megoldás nem csupán az energia megtakarítást segíti, de lehetővé teszi a szórt fény csökkentését olyan környezetben, ahol az alacsony megvilágítás kívánatos. Specifikáció és ár: Elimex Pultvilágítás LED-del A keverőpult, illetve hasonló berendezések energiatakarékos megvilágítására szolgálnak az alábbi gégenyakas lámpák. Az SLED 2 ULTRA XLR 3 matt fekete gégenyakas lámpa, amelybe 8 darab extra fényes fehér COB LED-et építettek, 3-pólusú XLR papa csatlakozót kapott, a keverő pultvilágításáról üzemeltethető. A 450 mm hosszú gégenyak könnyen hajlítható és megmarad a beállított helyzetében. A kapcsoló a lámpa tetején helyezkedik el. Az SLED 2 ULTRA XLR 4 ugyanezekkel a paraméterekkel rendelkezik, de négypólusú XLR csatlakozót kapott. Az SLED 1 ULTRA USB C bármilyen készülék USB portjáról üzemeltethető, gégenyakának hossza 300 mm, négy darab extra fényes COB LED-jének színét a meleg fehér, hideg fehér, vörös és zöld közül választhatjuk ki. Specifikáció és ár: Elimex Könnyű világítás állvány a K&M-től A König & Meyer könnyű és stabil alumínium világítás állványt hozott forgalomba. A háromrészes teleszkópos csővel 3097 mm-es magasság érhető el. A világítás állvány szállításhoz összecsukva mindössze 1170 mm hosszú, amely más állványokhoz viszonyítva nagyon kedvező. Az M10-es menetes aljzatba egy lámpatest, vagy különböző kereszttartók erősíthetők. A kiegészítő rögzítő gyűrűk további biztonságot nyújtanak. A beépített adapternek köszönhetően az állványra hangfalat is helyezhetünk 36 mm-es állvány hüvely használatával. Specifikáció és ár: Elimex