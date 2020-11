Címlap » Hírek » Elhunyt Balázs Fecó, a Korál zenekar alapítója Elhunyt Balázs Fecó, a Korál zenekar alapítója 69 éves korában elhunyt Balázs Fecó, a Korál zenekar alapítója. Ahogyan azt a médiából már tudhatjuk, több mint tíz napja koronavírus-fertőzéssel, súlyos állapotban került kórházba. „Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Balázs Ferenc, Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas zenész, édesapa, férj és kolléga tegnap este távozott. A rengeteg ima és orvosai minden igyekezete ellenére 13 nap küzdelem után feladta a harcot” – közölte a család nevében a Retro Rádió műsorvezetője Várkonyi Attila. Balázs Ferenc temetéséről később intézkednek. A zenész hozzátartozói kérik, fájdalmukat és gyászukat tartsák tiszteletben. Homok a szélben, Kölykök a hátsó udvarból, Ne állj meg soha, A csönd éve volt – Balázs Fecó szerzeményeiért több generáció rajongott. Elsősorban a lírai dalairól volt ismert, pedig ott volt a hard-rock hazai születésénél is, és a progresszív rock sem állt távol tőle. Igazából ő volt az, aki a 70-es, 80-as években a rockzenét a szélesebb közönség számára is népszerűvé tette a balladisztikus dalaival. Balázs Fecó 1967-ben a Neoton együttes tagjaként kezdte el zenei karrierjét, majd 1972-ben Som Lajossal kivált a zenekarból és megalapították Radics Bélával az első magyar hard rock csapatot. A rövid életű Taurus XT mindössze egy évig létezett, de kétségtelenül hatással volt a magyar rockzenére. Az igazi siker 1978-ban kezdődött, amikor megalapította a Korál együttest. Az 1981-es táncdalfesztiválon a Homok a szélben című dalukkal óriási sikert arattak. 1986-ban a Korál feloszlott, innentől Fecó szólókarrierbe fogott: 10 albumot adott ki. 1998-ban Liszt Ferenc-díjat, 2016-ban Kossuth-díjat kapott. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó