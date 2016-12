Címlap » Hírek » Elérhető árú, minőségi gitárerősítők II. Elérhető árú, minőségi gitárerősítők II. Folytatjuk a relatíve kedvező árú, inkább belépő szintű, de jó minőségű gitárerősítők bemutatását. EVH 5150 III LBX Úgy tűnik, hogy az Eddie Van Halen nevével fémjelzett EVH 5150 III LBX modellel – ami tulajdonképpen a kompakt, 15 wattos verziója a méltán népszerű 5150III erősítőnek – az EVH Gear is csatlakozott az "uzsonnás doboz" trendhez. Bár ez a fej tényleg kicsi, semmiféle kompromisszumot nem kényszerült kötni az alapvető konstrukció tekintetében. Ebbe az apró, de robosztus erősítőbe belepakolták a sikeres 5150III csöves meghajtású áramköreit, ütős rock- és metálbarát hangszíneit, és még két túlméretezett trafónak is jutott hely. Kis méretéhez képest az EVH 5150III 15W LBX-et meglehetősen izmos csövekkel látták el. Összesen 7 cső dolgozik a fejben, vagyis öt ECC83S (többnyire 12AX7 néven ismert) az előerősítőben, és két EL84 a végfokban, ami több mint elég a 15 W teljesítményhez, még akkor is, ha ugyanazt a high-gain hangzást kívánjuk elérni, ami a nagyobb 5150III erősítő jellemzője. A tervezők a csatornákat jelző LED-ekere utalva színekkel jelölték azokat: így Crunch – Blue, és Lead – Red csatornákról beszélhetünk. Az okos kialakítású első panelen minden egyértelmű és világos, az erősítő kezelőgombjai könnyen áttekinthetőek, semmi nincs túlbonyolítva. Összegzés: ha olyan hangzást szeretnél, mint Eddie Van Halené, de nem áll nagyobb összeg a rendelkezésedre, ez a te erősítőd! Bővebben: Zenész Magazin Hazai ár: 184 900 Ft Laney L5-Studio A kis kimenő teljesítményű erősítőkkel könnyedén elérhetjük azt a pontot, amikor meghalljuk a krémes, vastag, túlhajtott végfok torzítást, anélkül, hogy az antiszociális viselkedés vétségét követnénk el. Ezért is ideálisak ezek az erősítők, különösen stúdiómunkára. Más kérdés, hogy az efféle erősítőket nem nagyon szokták olyan készségekkel ellátni, ami könnyítené a stúdióban történő munkát. Szerencsére a Laney tisztában volt ezzel, és ellátta az 5 wattos, kétcsatornás, teljesen csöves fejet azokkal a képességekkel, melyek a 21. században, egy jó stúdió erősítőtől elvárhatók. Gondolunk itt a Re-Amp funkcióra (száraz és erősített jelküldés bármely DAW szoftverre), a csúcsminőségű digitális stúdió zengetőre, a T-USB csatlakozóra, az emulált DI szimmetrikus kimenetre. Összegzés: megéri az árát. Kitűnő hangszínek, könnyű kezelhetőség, telepakolva hasznos funkciókkal, elsősorban stúdiógitárosok számára.

Hazai ára: 189 900 Ft – Mezzoforte Hangszeráruház Fender Pro Junior III A Pro Junior III egyszerű és megbízható 15 W teljesítményű, igazi „fogd és vidd” csöves erősítő, ami egyaránt alkalmas stúdióba és színpadra is. Karakteres, vastag közép hangok, EL-84-es végcsövek, 12AX7 előerősítő csövek és egy 10 inches Fender Special Design hangszóró a legfontosabb jellemzői. A kiváló alkatrészeknek köszönhetően rendkívüli a dinamika érzékenysége, ezért a profi gitárosok igen csak kedvelik. További jellemzői az egyedi clean-to-drive hangerőszabályzó, a külső hangszóró csatlakozási lehetőség, a könnyebben olvasható fekete kontrol panel, a jobb zajárnyékolás, a vintage „csirkefej” potméter gombok. Összegzés: azoknak a gitárosoknak ajánlható, akik a klasszikus Fender hangszínt preferálják. Az erősítő nincs túlbonyolítva, beállítjuk a hangerőt és a hangszínt, és máris élvezhetjük a nagyszerű tiszta Fender hangot vagy a blues-os, csöves crunch-os hangzást. Hazai ára: 205 900 Ft – Mezzoforte Hangszeráruház Line 6 AMPLIFi 150 Az AMPLIFi 150 részben egy minden jóval telepakolt modellező erősítő, részben sztereó zenelejátszó, amivel hozzáférhetünk zenei könyvtárunkhoz, és Bluetooth segítségével, streamelve megszólaltathatjuk zenéinket – nem akármilyen minőségben – az öt hangszórós sztereó hangrendszeren keresztül. A Line 6 AMPLIFi 150 belsejében 5 hangszórós 150 W teljesítményű hangrendszer dolgozik, ami egy 12”-os Custom Celestion-ből, két középfrekvenciás sugárzóból és két magassugárzóból áll. A kombó ezzel a forradalmian új, több hangszórós kialakítással olyan hangzást produkál, amelyre semmilyen más erősítő nem képes. Mint gitárkombó, az AMPLIFi 150 hangereje bőségesen elegendő koncertezéshez, ugyanakkor hatalmas mennyiségű, jól variálható erősítő modell áll rendelkezésünkre. Összegzés: egy egység, két funkció, versenyképes erősítő modellek, könnyű editálás, tetszetős megjelenés. Egy dobozba összerakni egy kiváló zenelejátszót és egy sokoldalú gitárerősítőt őrült/zseniális ötlet, ami valójában működik és jól működik. Bővebben: Zenész Magazin

Hazai ár: 138 900 Ft – Mezzoforte Hangszeráruház Blackstar HT-5R A HT-5R kombóval a Blackstar két alapvető igazságra érzett rá: mindenki szereti a jó vételeket, és azt, ha jó sok gomb van az erősítőn. A gitár csatlakoztatása után két csatorna között választhatunk, mindkettő saját Gain és Hangerő szabályzóval, közös háromsávos EQ-val és a Blackstar szabadalmazott ISF hangszínszabályzójával ellátva, a sor végén pedig a Reverb szintszabályzója díszeleg. Vagyis a jó sok gomb kritérium teljesítve… Viccet félretéve, a HT-5R a zúzós hang mellett számos innovatív jellemzővel bír – például digitális sztereó reverb – nem véletlen, hogy az egyik legjobb gyakorló erősítőként tartják számon. A push-pull kapcsolású (párhuzamos ellenütemű kapcsolás) végerősítőnek köszönhetően olyan crunch-os, vastag, felharmonikusokban gazdag hangzást produkál még a legkisebb hangerő mellett is, ami egy 100 W teljesítményű hagyományos csöves erősítő megszólalását idézi. Az Infinite Shape Feature (ISF) a háromsávos EQ-val együttműködve meglehetősen kiterjedt lehetőségeket kínál a hangszín beállítások terén. Az emulált hangszóró kimenet 1 x 12"-os és 4 x 12"-os láda hangzását tudja, a gyakorlást MP3/vonal bemenet könnyíti meg. A HT-5R-ben egy 12 inches Blackbird 50 hangszóró dolgozik. Összegzés: dögös megjelenés, kedvező ár, MP3 csatlakozás, zúzós hang, igazi „sztár”! Hazai ár: 154 900 Ft – Mezzoforte Hangszeráruház Ezzel mini sorozatunk véget ért, igyekeztünk többféle alternatívát felvázolni, bár tudjuk, hogy sokan inkább vásárolnak egy nagyobb teljesítményű használt erősítőt, mint egy kisebb újat, de talán nem érdektelen tisztában lenni vele, hogy a nagyjából 200 000 forintig terjedő kategóriában milyen árak vannak. Biztos, hogy van, aki nem ezt a 10 erősítőt emelte volna ki, vagyis mint minden válogatás, lehet, hogy ez is szubjektív… (-kt-) Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó