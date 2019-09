Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Electro-Harmonix BASS9 Bass Machine Electro-Harmonix BASS9 Bass Machine Ahogyan az elnevezési is sugallja, ezzel a pedállal kilencféle basszushangzást tudunk hagyományos elektromos gitárunkból elővarázsolni.

Az amerikai Electro-Harmonix bemutatta Bass 9 Bass Machine névre keresztelt pedálját, ami egyedi algoritmusával elektromos gitár hangból kilenc különböző basszusgitár hangzást képes előállítani. Mindehhez nincs szükség különleges hangszedőre, MIDI-re, vagy a gitár bármiféle átalakítására, az eredmény mégis meggyőző. A pedál ugyanarra a technológiára épül, amit az EHX 9 sorozatú pedálokban alkalmazott a gyártó – így például a díjnyertes MEL9® Tape Replay Machine-ben – pontosabban egy új algoritmussal továbbfejlesztett változatára, ami lehetővé teszi az egy vagy két oktávval történő lefelé transzponálást. A gyártó szabadalmazott, digitális jelfeldolgozáson alapuló pedálja nagy érdeklődésre tarthat számot olyan gitárosok körében, akik hathúros gitárral szeretnének basszus-szólamokat játszani.

A Bass 9 Bass Machine legfontosabb kezelőszerve egy körben forgatható választó kapcsoló, mellyel a kilencféle basszushangzás közül választhatunk. • PRECISION: eredeti Fender Precision basszus hangzás

• LONGHORN: a Danelectro 6-húros basszusának hangját emulálja

• FRETLESS: fretless basszusgitár és bőgő hang

• SYNTH: a klasszikus Moog Taurus analóg szintetizátor pedál hangját emulálja

• VIRTUAL: a felhasználó állíthatja a test méretét és jellegét, a basszusgitár skálahosszát, hangkitartását

• BOWED: bőgő vagy cselló, vonóval történő játék

• SPLIT BASS: csak az alsó három húr basszus, a többi húron harmóniát lehet játszani normál hangmagasságban

• 3:03: legendás Roland TB-303 vintage basszus szinti polifonikus változata

• FLIP-FLOP: az EHX Octave Multiplexer hangját emulálja A pedált két hangerő gombbal látták el, az egyikkel az effektezett, a másikkal a „száraz” gitárhang hangerejét szabályozhatjuk. A két jelet a két kimeneten (Effect, Dry) két külön erősítőre is küldhetjük. A CTRL 1 és CTRL 2 potméterekkel a beállított preset különböző paramétereit szabályozhatjuk, ez basszus modellenként változik. Például a PRECISION presetnél a CTRL 1 gombbal egy oktávval mélyebb hangot keverhetünk a basszus hangjához, míg a CTRL 2 potival a basszus hangszínét szabályozhatjuk.

Az EHX BASS9 Bass Machine kezelőfelülete egyszerű és jól átgondolt, ha megnézitek az alábbi videót, akkor az is hallható, hogy a basszushangzások remekül szólnak, az akusztikus basszusoktól kezdve a szintetikus hangzásokon keresztül a Precision soundon át, a kétfelé bontott (Split Bass) basszus- és gitárhangzásokig számos jól használható soundot kapunk az új EHX pedállal.

A BASS9-hez jár egy EHX 9.6DC 200 mA tápegység, a pedál tájékoztató ára 229 EUR.

