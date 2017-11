Címlap » Hírek » EHX - Green Russian Big Muff Overdrive EHX - Green Russian Big Muff Overdrive Az Electro Harmonix a közelmúltban jelentette be, hogy újra kiadja egy, a ’90-es években csúcson lévő kultikus pedálját, a Green Russian Big Muff effektet, vagyis a Nagy Zöld Orosz Muffot. Ez utóbbi szó jelentését ne firtassuk, mert számos jelentéssel bír. A Big Muff Pi története még a ’90-es éveknél is korábbra nyúlik vissza. Mike Matthews, az Electro-Harmonix alapítója és elnöke még 1969-ben találta ki, hogy az akkor már gyártott Muff Fuzz pedált hosszabb hangkitartású, háromgombos, saját karakterrel rendelkező torzítóvá alakítja. Ez bejött, mert a Big Muff Pi volt az első igazán sikeres effektpedál az EHX a cég történetében. Megbízhatóságának, kedvező árának és különleges hangjának köszönhetően a ’70-es évek során folyamatosan értékesítették ezeket a pedálokat. Olyan gitárosok és zenekarok használták, mint David Gilmour, Frank Zappa, a Thin Lizzy, vagy a Kiss, sőt állítólag Jimi Hendrix is vásárolt egyet. Amikor 1982-ben az EHX átmenetileg megszűnt, olyan igény volt a Big Muffra, hogy számos versenytárs klónokat készített. 1990-ben Matthews újraindította cégét, az egyik első modell, amivel jelentkezett a piacon, a Big Muff volt. Minderről, és Mike Matthews Szovjetunióban sokáig működő Sovtek cégéről hosszan lehetne írni, a lényeg az, hogy ennek a pedálnak történelme van. Az Electro-Harmonix Big Muff fuzz pedálja számtalan variációban jelent meg az évek során, de a nagy kedvenc mindig a katonai-zöld színű Russian Big Muff volt. Kíméletlenül piszkos hangja, erőteljes mély frekvenciái nemcsak a rockgitárosokat, de a basszerosokat is lenyűgözte, és napjainkra az egyik legkeresettebb vintage effektté vált. Az újra kiadott Green Russian Big Muff tökéletes reinkarnációja az eredeti pedálnak, de a hangzása kissé sötétebb és még ütősebb, mint elődjéé. Az új modell követi a divatos trendet, az effekt háza összezsugorodott olyan méretűre, mint például az EHX egy másik népszerű pedálja, a Soul Food, és így alig foglal helyet a pedálboardon. Ahogyan a ’70-es évek legendás Big Muff effektje, az Electro-Harmonix Russian Big Muff újrakiadása is mindössze három kezelőgombbal készül. A Volume a kimeneti szintet szabályozza, a Sustain potival a hang kitartásának hosszát és az épp megfelelő mennyiségű harmonikus torzítást állíthatjuk be. A Tone pedig természetesen a hangszín kezelésére szolgál. A három gombbal számtalan hangzást kikeverhetünk a meleg fuzzos torzítástól kezdve egészen addig a totálisan telített, mérgesen agresszív soundig, ami annyira naggyá tette az eredeti Russian Muffot. A pedál természetesen true bypass működésű, és 9 V-os elemmel, vagy a külön megvásárolható 9 V-os AC adapterrel üzemeltethető. További információk: Mezzoforte Hangszeráruház Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó