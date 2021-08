- TKERES -



Nem tudom, hogy olvasóink közül hányan ismerik a tavaly márciusban 82 éves korában elhunyt Bill Withers énekes-zeneszerző-zongorista-gitáros nevét, akit hatszor jelöltek Grammy-díjra, és ebből háromszor meg is kapta azt.

Mindhárom alkalommal, olyan dalokért, amelyek számtalan feldolgozást megértek már azóta, és biztos vagyok benne, hogy ha Withers nevét talán nem is hallottátok még, a dalokat szinte biztos.

Ennek az írásnak az is lehetne a célja, hogy bemutassa a fekete előadó hosszú életét, munkásságát, mert lenne miről írni, de inkább azt szeretném megmutatni, hogy az egyik legismertebb blues dalt, amiért Withers 1971-ben a Legjobb Rhythm & Blues Dal Grammy-díját, vehette át, hogyan dolgozta fel két olyan előadó, mint Stevie Wonder és John Mayer. A dal az Ain’t No Sunshine, és persze az említett két sztáron kívül még számtalan híresség feldolgozásában ismert, így például Sting is előadta, de ez a két feldolgozás nagyon erős, és mindkettő olyan plusz töltettel rendelkezik, ami miatt érdemes bemutatni.

Az első – John Mayer - Ain't No Sunshine - Live at the Crossroads Guitar Festival 2010 – talán azért is izgalmas, mert John Mayer itt még nem volt annyira ismert, mint napjainkban és Eric Clapton meghívására vett részt a Crossroads Fesztiválon, ahol nemcsak ezzel a dallal hívta fel magára a figyelmet, de bitang jól nyúlt hozzá. Úgy gitározik, ahogy az utóbbi időben sajnos egyre ritkábban halljuk tőle.

A második – a Stevie Wonder-féle – feldolgozás 2015-ben hangzott el, abból az alkalomból, hogy Bill Withers-t beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame-be. Stevie Wonder csodálatos előadása mellett érdemes figyelni Bill Withers arcát, aki csak ül és mosolyog, és ez mindent elmond.

A rend kedvéért, a három dal, időrendi sorrendben, amiért Bill Withers átvehette a Grammy-díjat:



1971 – Ain’t No Sunshine – Best Rhythm & Blues Song

1981 – Just the Two of Us – Song of the Year

1987 – Lean On Me – Best Rhythm & Blues Song

Még annyit, hogy a Just the Two of Us eredeti felvételén, amin Bill Withers énekel, olyan muzsikusok játszanak, mint Steve Gadd (dob), Marcus Miller (basszus) Grover Washington Jr. (szaxofon) – hogy csak egy párat említsek.