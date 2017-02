Címlap » Hírek » Eddie Van Halen 75 gitárt adományozott iskoláknak Eddie Van Halen 75 gitárt adományozott iskoláknak Eddie Van Halen 75 gitárt adományozott saját gyűjteményéből alacsony költségvetésű iskolák zenei programjához. Eddie Van Halen zene iránti rajongása már gyerekkorában kezdődött, most évtizedekkel később, azon dolgozik, hogy biztosítsa a jövő generációi számára is a korai zenetanulás lehetőségét. „Az egész életem a zenéről szólt” – nyilatkozta a CNN-nek. „Nem tudtam volna semmi mást elképzelni. Tényleg mellbevágott, amikor érettségi után mindenki azt kérdezte: akkor most milyen főiskolára mész?” Akkorra Van Halen már bátyjával, Alex Van Halennel együtt zenekarban játszott. „Hey Al, azt hiszem, jobban tesszük, ha maradunk annál, amihez értünk” – mondta akkor testvérének. A CNN-nek azt is elmesélte, hogy a személyes gyűjteményéből adományozott 75 gitárt egy nonprofit szervezetnek, a Mr. Holland’s Opus Foundation-nek, akik évi 1800 gitárt biztosítanak alacsony költségvetésű iskoláknak évente. „Nagyon nehéz volt olyan jótékonysági szervezetet találni, amelyik elfogadott gitárokat. Mindegyik csak pénzt akart” – mondta Van Halen. „Ez olyan ajándék, ami tartósan segít” – vélekedett Felice Mancini az alapítvány elnöke. „A srácok közösen használják a gitárokat, levizsgáznak, és a hangszerek az iskolánál maradnak. Az a célunk, hogy a gyerekeknek megadjunk minden eszközt, amit csak tudunk. Ha egy gyerek bekerül egy zenei osztályba, ott közösség épül, és könnyen megtalálják a helyüket. A zene a közös nevező.” A program hatása messze túlmutat azon az egy lehetőségen, hogy a gyerekek zenekart alapítsanak, és elismert gitárosokká váljanak. Azok a gyerekek, akik hangszeren játszanak, jobb jegyeket kapnak, és egészségesebb, boldogabb az életük – a NAMM alapítvány szerint. „A zene létszükséglet. Megérinti az emberek lelkét, a zene szerintem az univerzális nyelv, ami túllép mindenen” – fejezte be Eddie Van Halen. Egy kis gitárlecke Eddie Van Halen módra... Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó