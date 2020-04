Címlap » Hírek » Echo Effects - Big Blender Vintage Octafuzz 2. Echo Effects - Big Blender Vintage Octafuzz 2. Az Echo Effects pedálokat bemutató videó sorozatunk második részében még mindig a Big Blender Vintage OctaFuzz effekt lehetőségeit járjuk körül, amiben Bécsy Bence az effekt pedált tesztelő gitáros van segítségünkre.

A most közreadott anyag egy videó páros első része, amely a pedálboard építő gitárosoknak lehet érdekes. Témája, hogy milyen lehetőségeink vannak, ha a vintage fuzz pedálunkat szeretnénk modernebb szövetű hangszínnel felruházni. A videóban megszólaló effektlánc első pedálja az előző részben tesztelt The Big Blender vintage octafuzz az Echo Effects-től. Erre épülnek a továbbiak, amelyeket ezúttal egy multieffekt segítségével szimuláltunk, de persze, ezek különálló analóg pedálokként is hasonlóan viselkednének. Így a videó sorozat következő részében majdan feltűnő szerkesztő program gyakorlatilag a kisvasutunk jelútját is ábrázolja a Big Blender után, vagyis tekinthetünk így is rá. De erről majd később… A zene egy komplett, valós szituáció sok sávon rögzítve, ezért szerettük volna egy performance/mood videó segítségével egyértelművé tenni a gitárszólamot. Az infók, a hangzás részletei, ahogy említettük, a következő videóban lesznek megtekinthetőek. Zene: WINDOW - GOOD FOR ME (https://www.facebook.com/windowbudapest) Sorozatunkról: Egy hobbiból született hazai pedál manufaktúra az Echo Effects termékeit és történetét ismerhetitek meg egy remek hazai gitáros, Bécsy Bence ujjain, fülén és hangszerén keresztül. A sorozat igyekszik majd elegendő segítséget, illetve hangzó- és képi anyagot biztosítani ahhoz, hogy egyszerre nyerhessetek bepillantást Bence rock/blues/fúziós és jazz munkásságába, valamint az effekt pedálok lelkivilágának minden apró rezdülésébe. A sorozat következő része április 29-én, szerdán kerül fel oldalunkra.



