Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » Echo Effects - Big Blender Vintage Octafuzz 1. Echo Effects - Big Blender Vintage Octafuzz 1. Az Echo Effects pedálokat bemutató videó sorozatunk első részében a Big Blender Vintage OctaFuzz-ról lesz szó, az elején némi visszatekintéssel. Sorozatunkat ajánljuk a különleges effektek, és hangzások szerelmeseinek... A sorozatban bemutatásra kerülő Echo Effects pedálok megálmodója, tervezője és kivitelezője Nagy Krisztián, gitáros múlttal és tapasztalattal vágott bele az effektépítésbe. Gitárosként nagyjából minden létező effektet igyekezett kipróbálni. Majd – ahogy ő mondja – megépítette az „összes kötelező effektet”, Tube Screamert, a RAT-et, jó pár Fuzz Face-t és Tone Bendert, és bármit, amiről elegendő információ állt rendelkezésre. Társaival hangstúdiót hozott létre Echo Recording néven – innen a pedálsorozat elnevezése is. A klasszikus fuzzok, oktáverek, torzítók és overdrive-ok után jöttek az egyéni elképzelések és az egyre komplexebb pedálok, modulációs effektek. Gyűlt a tapasztalat és lassan érett az elhatározás, hogy komolyabb keretek közé kellene terelni a gyártást és a koncepciót is. A kidolgozás eközben folyamatosan megmaradt a kézzel, egyedileg készített és egyenként tesztelt pedálok koncepciója mellett, ami a jövőben sem fog változni. Jelen cikk- és videó-sorozatban szeretnénk bemutatni az új széria elemeit a legapróbb részletekig, különös figyelmet szentelve a pedálok hangzására és felhasználhatóságára. Ebben lesz segítségünkre Bécsy Bence, aki gitárjátékával és ötleteivel valamint felhasználói tippjeivel igyekszik majd megmutatni, hogy melyik effektet milyen környezetben és mire is lehet használni. Nagy Krisztián, az Echo Effects készítője:



A sorozat első tagja a Big Blender (későbbiekben Angry Rhino néven lesz megtalálható honlapunkon) munkanevet viselő pedál egy vintage octafuzz, a Fender Blender továbbfejlesztése, finomhangolt változata. A kapcsolás egy igazi dühös rinocéroszt rejt (nem titkolt utalás a névválasztásra) annak minden kiszámíthatatlanságával. Ez a dobozka súlyos akkordok és karakteres riffek remek médiuma. Ez az áramkör nem a félős gitárosok játékszere, ezzel lehetetlen elbújni a többiek mögött, cserébe minden egyes bekapcsoláskor új számot fog írni a zenekar! A kapcsolás lelke öt high gain szilícium tranzisztor, ami kellőképpen agresszív és karakteres torzítást, valamint hatalmas hangerőt biztosít. A felső oktávot két germánium dióda énekelteti, további kettő a fent említett diódából pedig a fuzz élményért felelős. A felső oktáv itt kevésbé egyértelmű, mint a kifejezetten éneklős Tycobrahe Octavia esetén, inkább agresszív és követelőző Jack White riffjeinek stílusában. A blender névnek megfelelően a pedál egy egyszerű mixer kapcsolással keveri a torz jelet a tiszta jelhez, így segít abban, hogy a brutális szövetű torzítás mellett továbbra is hallható legyen a hangindítás és érezhető a dinamika. Egy nagyon hatékony filter áramkör gondoskodik a hangszínről (komoly közép kiemeléssel, vagyis inkább scoop-al) és teszi lehetővé, hogy a hangzást arra a frekvenciára lőhessük be, ami átüt majd a teljes mixen. Ennek a filter szekciónak a kiiktatására is lehetőség van, így megkaphatjuk a teljes spektrumon bömbölő fuzzt, ami szólók kiemeléséhez lehet kiváló opció különösen, mivel kényelmesen vezérelhető lábkapcsolóról. A Filter és Blend potik mellett a hangerőt és a Fuzz-t szabályozhatjuk még a pedálon, hogy minden gitár (pickup jelszint) és erősítő kombináción megfelelően szólaljon meg az effekt. Mindent egybevetve, ez egy remek és különleges octafuzz pedál, ami megihlet és helyet követel magának a pedálboard-on, és bár nem feltétlen a gyors futamok legnagyobb barátja, de hangzásával a legegyszerűbb riffet, vagy akkordot is hatékonyan emeli olyan szintre, amiből új dalok születhetnek.



Bécsy Bence gitáros a Big Blender vintage octafuzz-ról:

Ha fuzz pedálokról beszélünk, manapság már sok hangzás eszünkbe juthat, a Big Blender esetén pedig jogosan beszélhetünk blues-rockos zenei világról, ha valamilyen zenei környezethez szeretnénk kötni. A korábban említett Fender Blender – ami a Big Blender prototípusának megtervezéséhez szolgált alapul – akkor született, mikor a beat, rock és blues zenék elterjedtek és virágkorukat élték. Ezért a pedál bemutatásakor fontosnak tartottam, hogy a „természetes élőhelyén” vizsgálhassuk őt, tehát törekedtem Hendrix, SRV nyomvonalon maradni a felvételekkor. Ahogy hallhatjuk, nagyon szépen hozza a pedál ezeket a jól ismert karaktereket, és kellemesen meglepett, hogy a felismerhetetlenségig el lehet csavarni a soundot, a szó a jó értelmében. Nálam első látásra szerelem volt a dolog, azóta mindig bent van a board első stomp-jaként. A további ehhez kapcsolódó videókban már próbáltam mai zenei példákat hozni, ezáltal rávilágítani azokra trükkökre, hogy mihez kezdjünk, ha épp modernebb fuzz tónusokat szeretnénk megszólaltatni, de nincs a kezünk alatt sok különböző karakterisztikájú, csupán egy vintage, illetve egy multieffekt, melyek sok gitáros mindennapi eszközei. A Big Blendert bemutató további videók jövő szerdán, itt a Zenész Magazin oldalán! https://www.facebook.com/becsyben

https://www.facebook.com/echoeffectspedals/ Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó