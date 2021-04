Címlap » Hírek » #DiyKitChallenge: Tervezz saját hangszert és nyerj! #DiyKitChallenge: Tervezz saját hangszert és nyerj! A Thomann hangszerház „Csináld magad” versenyt hirdet, amivel akár 500 eurós Thomann vásárlási utalványt is nyerhetsz. A zenéléshez kreativitás kell – ezzel persze semmi újat nem mondtunk. Azonban sok zenész számára saját hangszerének megjelenése is a kreatív önkifejezés része. Elsősorban nekik szól a német Thomann hangszerkereskedő cég által hirdetett #DiyKitChallenge verseny, melyen bárki részt vehet, aki egy a Thomann által forgalmazott „Csináld magad” (DIY) szett felhasználásával megtervezi, és létrehozza saját, egyéni hangszerét – ami lehet elektromos gitár, basszusgitár, ukulele vagy cajon – cserébe pedig akár egy 500 € értékű Thomann vásárlási utalványt is nyerhet. Vállalod a kihívást? Íme egy kis ízelítő, milyen izgalmakat tartogat egy saját hangszer összeszerelése, amit egyéni ötleteitekkel csak még tovább fokozhattok: A Thomann várja a versenyzők saját elképzeléseit is tükröző, minél lenyűgözőbb és egyedibb hangszerekről készült videókat, melyek közül a három kiválasztott díjazott a következő nyereményekben részesül: helyezett: 500 € értékű Thomann vásárlási utalvány helyezett: 350 € értékű Thomann vásárlási utalvány helyezett: 200 € értékű Thomann vásárlási utalvány Ne szabjatok határt kreativitásotoknak: Vegyetek részt a Thomann #DiyKitChallenge versenyén, és készítsétek el a nektek tetsző hangszert a Thomann valamelyik DIY szettjéből, a végeredményt pedig mutassátok be egy videóban. Az elkészült darabnak azonban nem csak a külsejét tekintve kell megnyerőnek lennie, hanem természetesen meg is kell tudnotok szólaltatni. A hangszerről készített videót töltsétek fel az Instagram, Facebook vagy YouTube közösségi média platformok valamelyikére, és használjátok hozzá a #DiyKitChallenge hashtag-et. A versenyen való részvételhez fontos továbbá, hogy az adott profilotoknak nyilvánosnak kell lennie, továbbá a YouTube-ra feltöltött videók címében is szerepelnie kell a #DiyKitChallenge megjelölésnek, illetve ne felejtsétek el a Thomann profilját is hozzálinkelni (Instagram esetében a @thomann.music, Facebook-on pedig a @ThomannInternational tag használatával) a videótokhoz. A beérkezett pályázatokat a Thomann ötfős szakmai zsűrije fogja elbírálni, a nyertes modellek pedig a következő szempontok alapján kerülnek kiválasztásra: eredetiség, általános vizuális benyomás, az összeszerelés minősége és letisztultsága, különleges megmunkálás (pl. különleges dizájn, megoldások, díszítőelemek). Az értékelésnél természetesen döntő fontosságú, hogy az adott hangszeren játszani is lehessen. A versenyben való részvétel feltételeiről bővebben itt olvashattok, angol nyelven: https://www.thomann.de/blog/en/terms-conditions-of-participation-for-diykitchallenge/ A videók feltöltésének határideje 2021. május 23., vasárnap, 23 óra 59 perc, a legkiemelkedőbb DIY hangszereket bemutató versenyzőket pedig néhány nappal ezután, az adott közösségi média platformon keresztül fogják értesíteni. #DiyKitChallenge-en való részvételhez szükséges szetteket a Thomann weboldaláról (https://www.thomann.de/hu/index.html) tudjátok beszerezni, és a következő darabokból választhattok, a készlet erejéig. (A díjazás feltétele, hogy a versenyző rendelkezzen érvényes regisztrációval a Thomann weboldalán, a nevezés alsó korhatára pedig 18 év.) ST style (elektromos gitár) https://redir.love/H48EhuCA T-style (elektromos gitár) https://redir.love/EggsoY1i Single-Cut style (elektromos gitár) https://redir.love/K9fMcO4X DC style (elektromos gitár) https://redir.love/IkoPUi1f Ukulele Soprano https://redir.love/9T8uUPSe Ukulele Concert https://redir.love/EXaLiVv1 P-bass style (basszusgitár) https://redir.love/E8IhnphS J-Bass style (basszusgitár) https://redir.love/ZaVX5MFm Cajon https://redir.love/e1iuQwnV Engedjétek szabadjára képzeleteteket, és alkossátok meg csak rátok jellemző, egyedi hangszereteket! Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó