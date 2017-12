Címlap » Hírek » Debütált a Seymour Duncan La Super Rica fuzz pedál Debütált a Seymour Duncan La Super Rica fuzz pedál A Seymour Duncan azt ígéri, az új La Super Rica Fuzz pedáljának hangja nem fog eltűnni a zenekari mixben. A „La Super Rica” spanyolul azt jelenti „Szuper gazdag” és itt a gyártó feltehetőleg a pedál hangjára gondolt névadáskor. A szilícium tranzisztoros fuzz hangzás meglehetősen karakteres, és évtizedeken keresztül használták, hogy egyedi fűszerezésű, telített gitárhangzást generáljanak az enyhén túlhajtott hangtól kezdve, a vastag, kövér fuzzos hangzásig. A La Super Rica pedállal a Seymour Duncan ezt a klasszikus hangzást célozta meg, és a tervezésnél szempont volt, hogy ne ütközzünk bele a fuzz pedáloknál gyakori problémába – abba, hogy a fuzzos hang eltűnik a mixben. Átszól a mixen

A La Super Rica pedált félparametrikus középfrekvencia szabályzókkal látták el, hogy pontosan beállíthassuk azt a részét a frekvencia tartománynak, amit emelni vagy vágni kívánunk. Egy apró, háromállású mélyhangszín szabályzó kapcsolóval – Fat / Clean / Fat – a gitárunk karakterének megfelelő beállítást választhatunk, attól függően, hogy single-coil, humbucker pickupokat, vagy basszusgitárt használunk. True bypass, minőség és sokoldalúság A La Super Rica true bypass működésű, csúcstechnológiát képviselő konstrukció, ami garantálja a rendkívül alacsony zajszintet. A Seymour Duncan már komoly hírnévre tett szert, mint a legkiválóbb gitár és basszusgitár pickup gyártók egyike, de legújabb fejlesztések nyomán ott van a felsőkategóriás effekt pedálok gyártói között is. A La Super Rica továbbviszi ezt a trendet kiemelkedően masszív felépítésével és sokoldalú szilícium fuzz hangzásával. Ezzel a pedállal könnyedén reprodukálhatjuk azokat az ikonikus hangzásokat, melyek létrejöttét ihlették, de meglepően széles skáláját kapjuk más fuzz hangzásoknak is, melyek jól használhatók a bluestól kezdve a pszichedelikus rockon át a kőkemény metalig bármilyen stílusban. Fontosabb jellemzők

Klasszikus szilícium fuzz hangzás

Félparametrikus középfrekvencia szabályzás, 10 dB vágás/emelés (548Hz–2.2kHz)

Voicing kapcsoló különböző hangszínekhez, felhasználáshoz

Alacsony zaj, true bypass működés

9 V-os elemmel, vagy 9 V/ 18 V DC tápegységgel (negatív középen) üzemel

Made in USA

Tájékoztató ár: 179 USD



Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó