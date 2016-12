Címlap » Hírek » Dark Blood Kirk Hammett torzító pedál Dark Blood Kirk Hammett torzító pedál "Szeretem ezt az effektpedált, ez hallható a teljes új albumon." – Kirk Hammett, Metallica. Óriási volt idén az első KHDK pedál piaci bevezetésének a sajtóvisszhangja – sok európai szakmagazinnál címoldalra került a David Karon és a Metallicás Kirk Hammett által alapított cég. Miután az első négy KHDK modell inkább vintage jellegű volt, most az új Metallica album megjelenésével egyidejűleg örömmel mutatjuk be a KHDK első „igazi” Kirk Hammett signature pedálját. Dark Blood A Dark Blood a csöves erősítőkre jellemző megalkuvás nélküli, agresszív torzítással a KHDK „legkomiszabb” torzítója. A Kirk Hammett-tel szoros együttműködésben kifejlesztett pedál telt, valódi csöves high-gain hangzást produkál, erősen hangsúlyozott közepekkel. A Dark Blood egy tisztán beállított erősítőnek is jól artikulált, sötétebb tónusú karaktert ad, ideális utazó cucc, és jó barátságban van bármilyen erősítővel, vagy modellező cuccal. A magas gain tartalékoknak és az agresszív dinamikának köszönhetően ez a pedál alap cucc minden gain imádó zenésznek, tökéletes a tenyérrel tompított riffekhez, és a sírva üvöltő szólókhoz egyaránt. Technológia A Dark Blood a KHDK pedálok eredeti áramkörére épül, kombinálja a hagyományos tranzisztoros és a MOS-FET technológiát. Ahogy az a metál torzítókra általában jellemző, itt is erőteljes magas erősítést iktattak be az áramkörbe, Dark Blood sound dögösebbé tételére. Kezelőszervek A DOOM gombbal a torzító előtti hangszínszabályzásba nyúlhatunk bele, vagyis adagolhatjuk, hogy mennyi mély jelenjen meg a torzított hangszínben. A szabályozható tartomány a feszes mélyektől egészen a hosszú lecsengésű, folyékony, szólóra alkalmas mélyekig terjed. A GATE szabályzóval a nem kívánatos háttérzajokat szűrhetjük ki. A GATE a keményen erősített jelet tovább engedi, miközben a halkabb „brummot”, vagy sziszegést blokkolja. Ha az óramutatóval megegyező irányba tekerjük a GATE gombot, akkor csökkenti a zajt, de kevésbé erősített jelnél kerüljük a GATE használatát, mert rossz hatással van a hangkitartásra. A GAIN potival a bemenő jel erősítését állíthatjuk. Az alacsonyabb érték a pengetésre érzékeny, kiváló dinamikájú hangzást, a magasabb érték pedig masszív, overdrive-os hangzást eredményez. A TREBLE szabályzó passzív, természetes hangzású alul áteresztő szűrő. Vágja a magasakat, és széles frekvencia tartományban működik. Az óramutatóval megegyező irányban a jel nyersebb és agresszívabb lesz, és nagyon jól érvényesül anélkül, hogy bántóan élesen hangzana. Az óramutatóval ellenkező irányban a magas hangtartomány csökken, a hangzás melegebb és lágyabb lesz anélkül, hogy tompulna. A VOLUME gomb vezérli az effektpedál kimeneti hangerejét. Figyelem, magasabb beállításoknál a Dark Blood rendkívül masszív kimeneti teljesítményt nyújt. Ez az effektpedál tényleg HANGOS! A LO/HI kapcsolót a GAIN szabályzó áramköréhez kötötték be, és két fokozatban kapcsolja az erősítést. A LO állás inkább kísérő játékhoz ajánlott, míg a HI több telítettséget, és hosszabb hangkitartást eredményez. Az új Kirk Hammett DARK BLOOD pedálok az USA-ban készülnek, és december közepétől kerülnek a boltokba. Az alábbi videóban Kirk Hammett elmeséli, hogyan sikerült a DARK BLOOD prototípusával hazavágnia egy Mesa Boogie kombót... Szóval csak óvatosan! A Kirk Hammett pedálok európai és hazai forgalmazója a SoundService. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó