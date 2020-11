Címlap » Hírek » Danelectro Baby szitár, avagy pszichedelikus hangzások Danelectro Baby szitár, avagy pszichedelikus hangzások A különleges gitárjairól ismert Danelectro bejelentette vintage Baby Sitar modelljének új verzióját. Vegyél fel egy batikolt inget és már nyomhatod is ezzel a szitárral a Rolling Stones Paint It Black c. számát, vagy valami jó kis pszichedelikus raga rockot… Danelectro Baby szitár eredetileg 1968-ban jelent meg a gitárosok nagy örömére, mert a hangolása megegyezett a gitáréval, és így könnyedén szimulálható volt egy teljes méretű szitár hangja. A Danelectro szitár persze nem pontosan úgy szólt, mint az eredeti, de elektromos hangszerről lévén szó effektek használatával egész jó szitár hangzásokat lehetett produkálni. A leghíresebb akkori dalok, melyben a hangszert használták a Rolling Stones említett száma mellett talán a Beatles Norwegian Wood című kompozíciója volt. Gotoh buzz bridge Az új verzió Vintage Aqua finish-t kapott fehér, hullámos mintázatú koptatólappal. Első pillantásra az embert inkább egy nagy zöld palacsintasütőre emlékezteti, de a színétől eltekintve teszi a dolgát, jól utánozza a szitár hangját. A Danelectro Baby szitárra Gotoh „buzz húrlábat” szereltek, ami az egyik legfontosabb eleme a szitár hangzásnak. Ez egy műanyagból készült speciális formájú húrláb melyben hat különböző hosszúságú vájatban futnak a húrok a fém húrvezető felé. A húrok húrlábban történő rezgésének módja okozza a szitár-szerű hangzást, és ez lényegében a valódi szitárnál is hasonló módon történik. Ha az elektronikát nézzük, az egy Danelectro lipstick (ajakrúzs) pickupból, egy hangerő és egy hangszín potméterből áll mindössze. Ez tényleg a lehető legegyszerűbb megoldás, hogy inkább a különböző hangolásokra és a szitár-szerű játékmódra fókuszálhassunk. A 24,75″ skálahosszú hangszer fura, hőmérő alakú fején vintage stílusú, könnyűjárású krómozott húrgépek és precízen kivágott alumínium nyereg található, a nyakra 21 érintős rózsafa fogólap került. Ha gitárosként a hangzás palettádat szeretnéd bővíteni, színesíteni, egy kis keleti hangulattal, akkor érdemes próbát tenni ezzel az érdekes hangszerrel. A Danelectro Baby szitár tájékoztató ára 479 EUR, és gyártják barna Sunburst, valamint mélyvörös színben is. Az alábbi videóban a Rolling Stones 2006-os felvételén Ron Wood szólaltatja meg ezt a hangszert, némi Telecaster támogatással. https://danelectro.com/product/sitar-resonator/ Kapcsolódó: http://www.zeneszmagazin.hu/bemutatjuk+a+danelectro+harom+uj+modelljet.html http://www.zeneszmagazin.hu/gitartortenelem+1958+danelectro+longhorn+amp+shorthorn.html http://www.zeneszmagazin.hu/danelectro+59+divine+%E2%80%93+retro+vagy+art+deco.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó