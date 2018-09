Címlap » Hírek » Dallamok a Villamoson, avagy a Dallamos Villamos Dallamok a Villamoson, avagy a Dallamos Villamos Idén is elindult a Dallamos Villamos, ami a zeneszöveg.hu csodálatos, és egyedülálló kezdeményezése. A dolog lényege hogy a BKV-val együttműködve, a legendás négyes-hatos vonalon Budapesten át zötyög, zenél, jó kedvet teremt, stílust képvisel, magával ragad egy öregecske, amolyan ütött kopott, már-már muzeális darab, négyes villamos. Két kocsiból áll, rajta egy vezető, két zenekar, két különböző stílust képviselve- egy hangosabb kicsit vadabb (Molnár Tamás) és egy kicsit lazább amolyan nyugisabb (Nági és a Kusztik) zenekar, akik akusztikus műfajban kápráztattak el engem, és rengeteg utastársam. Na, igen, rengeteg, ugyanis erre a villamosra alig fértem fel, ami 15:25-kor indult el az Újbuda Központból és a Széll Kálmán térig közlekedett. Menetidő 40 perc, a hangulat végig megfelelő egy totálisan nem mindennapi zenei és budapesti élményhez, amit biztosan látni kellene mindenkinek legalább egyszer. Egy biztos jövőre is ott leszek, és újra megnézem, mert a zeneszöveg.hu felrázta a várost, hangosak voltunk, és feltűnőek, úgy éreztem ki merünk lógni a sorból. Vidám, jó érzések voltak bennem végig, és ezt láttam azon a sok-sok száz emberen, akik részt vettek ezen az egyébként mindenki számára ingyenes utazáson, a zene hanghullámain, na meg a körút sínpárjain. Csipai Roland a zeneszöveg.hu tulajdonosa nagy élményt biztosított ma Budapest számára, és a legtermészetesebben állt végig mellettem az út alatt, tetszett neki amit lát, és élvezte ugyan úgy az egészet, ahogy mindenki más, roppant szimpatikus volt, mikor az ötletről és arról beszélt, mi a cél ezzel a kezdeményezéssel. Kultúrmissziónak nevezte a zeneszöveg.hu részéről és elárulta, hogy nagy örömmel tölti el, hogy már mondhatni évről évre meg tudja valósítani, hogy zenét, akusztikus előadásmódot, ismert és feltörekvő tehetséges zenészeket testközelből adjon át és mutasson be a fővárosnak és mindezt menetidő szerint egy villamoson. Budapesten számos látnivaló van, nagyon sok, de engem itt ma kirázott a hideg, amikor meghallottam a hangszereket, és a körúton kinéztem az ablakon, akkor éltem át a zene ismét mekkora dolgot adott nekem, nagyon régen utaztam villamossal, de ha ez rendszeres lenne (nem lehetne az?) Akkor mindig csak így közlekednék! [B+] Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó