Teszteltük a D’Addario által a közelmúltban bemutatott, teljesen új technológiával gyártott XS Acoustic Phosphor Bronze 12-53 Light akusztikus húrkészletet, melyet akár ti is megnyerhettek, ha részt vesztek a Facebook-on meghirdetett nyereményjátékunkon. Aki valaha foglalkozott gitárokkal, vagy egyéb húros hangszerekkel, akár csak minimális szinten is, annak a D’Addario név minden bizonnyal ismerősen cseng. A család sikertörténete nagyon régen indult egy olaszországi kisvárosból, Salle-ból ahol a húrkészítés mesterségének hagyománya általános volt a lakosság körében. A XX. század elején Rocco és Carmine D’Addario az USA-ban, egészen pontosan New Yorkban telepedett le, ahol aztán szépen elkezdték építeni vállalkozásukat. Alkalmazkodva a piaci igényekhez elkezdtek fém gitárhúrt, mandolin, klasszikus nejlon, és még rengeteg fajta hangszerhúrt gyártani. Olyan neves hangszermárkákkal kooperáltak, mint a Gretsch, a Martin, vagy a D’Angelico. A XX. század végére a D’Addario talán a világ leghíresebb húrgyártójává nőtte ki magát, a név szinte már fogalommá vált a húros hangszeren játszók körében.



Idén tavasszal a cég nagyot robbantott, ugyanis piacra dobta XS sorozatát, ami egy új technológiával készült bevonatos húrcsaládot takar. Jelenleg hat- és tizenkéthúros akusztikus gitárra, illetve mandolinra léteznek D’Addario XS húrok.

Új technológia

A bevonatos húr napjainkban már nem újdonság, több márka is gyárt olyan húrokat, ahol egy vékony polimer, vagy egyéb anyagból kialakított réteg védi magát a húrt a szennyeződésektől, korróziótól, ezáltal megnövelve annak élettartamát, friss csengését. A bevonatos húrok mindig is megosztó témát képeztek a zenészek körében: valaki csakis ilyen húrt használ, és teljesen elégedett vele, viszont vannak, akik panaszkodnak, hogy ezzel a technológiával bár nő az élettartam, de negatív irányba befolyásolja a hangot, illetve a játékérzetet. A D’Addario XS egy olyan új technológiát alkalmaz, melyet eddig még nem használtak bevonatos húrok készítésénél. Ezzel az új módszerrel, illetve anyaghasználattal minden eddiginél vékonyabb védőréteget képesek előállítani, mely elvileg jobban is véd, mint a bevonatos húroknál alkalmazott korábbi technológiák. Óriási dolog, hogy ez az új védőréteg a legkevésbé sem befolyásolja a hangot úgy, mint a korábbi bevonatos húrok. Sem játékérzetre, sem a hang tekintetében. Ezzel a lépéssel a D’Adddario XS szériája talán új kapukat nyit a bevonatos-húr-szkeptikusok előtt is.

A húr alapvetően egy hatszögletű (hexagon) acélmag keresztmetszetre tekert foszforbronz anyagból áll, majd erre kerül az emberi hajszálhoz képest tized akkora keresztmetszetű vékony védőbevonat. A foszforbronzot még a hetvenes években a D’Addario alkalmazta először, azóta pedig az elsőszámú ipari standard anyagnak bizonyult az akusztikus gitárhúrok gyártásában. A húrok tövében alkalmazott „fusion twist” elnevezésű tekercselési eljárás gondoskodik a tartósabb hangolási stabilitásról, illetve a szakadással szembeni jobb ellenállásról. Hangzás, játékérzet

Tesztelésre egy D'Addario XS Acoustic Phosphor Bronze 12-53 Light szettet kaptunk, ami a hathúros gitárokhoz gyártott XS készletek közül inkább a kissé vastagabbak közé sorolható. A D'Addario hathúros akusztikus gitárokra összesen négyféle új XS készletet kínál: 10-47 Extra Light, 11-52 Custom Light, 12-53 Light és 13-56 Medium elnevezéssel. Vagyis azok a gitárosok is találnak megfelelő D'Addario XS húrkészletet, akik nyújtásokkal díszített blues-os szólójátékhoz, populáris műfajokhoz, vagy erőteljes akkordjátékhoz keresnek csúcskategóriás akusztikus húrokat. A D'Addario XS készletet egy Furch dreadnought testű akusztikus gitáron próbáltam ki. A húrokon való játékérzet valóban abszolút természetes. Nem csúszik túlzottan, nem ragad, pont a megfelelően kicsi felületi tapadással rendelkezik a kényelmes, (adott esetben a) gyors játékhoz. Az ujjak által keltett, csúszáskor keletkező húrzaj is minta kevesebb lenne egy átlagos húrhoz képest. Hangját tekintve is abszolút természetes, nincsen semmi „műanyag” a soundban. Szép, felharmonikusokban gazdag, erőteljes, vastag, telt hangja van.

Összegzés, ajánlás

Elsőre a D’Addario XS egy nagyon pozitív élmény volt számomra. Nem igazán tudok negatív tulajdonságot említeni, abszolút inspiráló volt rajtuk a játék. A húrok kiszerelését tekintve egy extra, díszdobozos verzióban – Limited XS Collectors Box – is léteznek, mely olyan letisztultsággal és igényességgel rendelkezik, mintha egy iPhone-t tartana a kezében az ember. Ebben a csomagban van két D’Addario pengető, továbbá egy húrozó kurbli, mely húrvágó is egyben. A D’Addario XS-t mindenkinek csak ajánlani tudom. Meg kell említeni, hogy a négyféle, akusztikus gitárhoz gyártott D’Addario XS húrkészlet mellett 12 húros gitárhoz és mandolinhoz való XS húrokat is kínál a cég, mégpedig a 10-47 Extra Light 12-String szettet és a mandolinhoz készült 11-40 Mandolin Medium készletet. A D'Addario XS Acoustic Phosphor Bronze készletek ajánlott hazai ára gitárra és mandolinra 8 244 forint, míg a 12 húros szett ára 12 564 forint. További részletek: D'Addario

