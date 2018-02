Címlap » Hírek » CURV 500 TS – kompakt turné array rendszer CURV 500 TS – kompakt turné array rendszer Az Adam Hall csoporthoz tartozó LD Systems az idei téli NAMM Show-n, a kaliforniai Anaheimben mutatta be új, nagyteljesítményű kompakt array hangrendszerét, melyen a hangnyomás, a dinamika és a lefedettség terén fejlesztéseket hajtottak végre. A CURV 500® Touring Array System az LD Systems díjnyertes CURV 500® sorozatának legújabb változata. Az új kompakt hangrendszerrel a gyártó kiterjesztette innovatív array rendszerének alkalmazási lehetőségeit olyan területekre is, ahol különösen nagy hangnyomásra és széles lesugárzásra van igény. A CURV 500® TS is ugyanolyan egyszerűen bővíthető és könnyedén szállítható, mint a CURV 500® sorozat korábbi modelljei, vagyis rendelkezik mindazon előnyökkel, melyek ezeket a rendszereket úttörővé, majd népszerűvé tették legkülönbözőbb felhasználási területeken a kompakt hangrendszerek között. A könnyen szállítható CURV 500® turné array rendszer igény szerint bővíthető akár négy egymáshoz csatlakoztatható egyforma alumínium line array elemmel, melyeket a SmartLink® plug and play adapteren keresztül hajtunk meg. Az alapfelszereltséghez két szabványos CURV 500 single szatellit láda tartozik, amelyekben egy 4“-os középsugárzó és három 1“-os magassugárzó dolgozik WaveAhead® technológiát alkalmazva, valamint két CURV 500 duplex szatellit láda, melyekbe egyenként 2 db 4”-os középsugárzót és 6 db 1”-os magassugárzót szereltek. A reflexnyílással ellátott 15“-os mélynyomó ládába építették a rendszer D-osztályú erősítőjét többsávos limiterrel, rövidzárlat, túlterhelés és túlmelegedés elleni védelemmel. SpeakON és combo csatlakozókat kapott, hat DSP presettel rendelkezik a gyors rendszerbeállításhoz, valamint M20-as hangfalrúd rögzítő és három ergonomikus hordozófül is található rajta. A rendkívül sokoldalú és könnyű CURV 500® turné készlet nagy felbontású hangot szolgáltat ütős megszólalással, kiváló balansszal és megnövelt függőleges és vízszintes lefedettséggel. A készlet tartalmazza a hangfalrudat és a hozzá való hangfalkábelt. A komplett array rendszer teljesítménye 1000 W (RMS) – ebből 700 W a mélynyomó és 300 W a szatellit ládák teljesítménye. A CURV 500® TS frekvencia átvitele 40 - 20000 Hz-ig terjed. Részletes specifikáció és hazai ár a hazai forgalmazó, az Elimex oldalán található. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó