Címlap » Hírek » „Csak egy bolond szállna versenybe Eddie Van Halennel” „Csak egy bolond szállna versenybe Eddie Van Halennel” A gitárikon Steve Vai a nemrég elhunyt Eddie Van Halennel való barátságáról mesélt a Rolling Stone magazinnak... Steve Vai és Eddie Van Halen ismeretsége 4 évvel azután kezdődött, hogy David Lee Roth énekes távozott a Van Halen zenekarból, és szólókarrierbe kezdett. Roth ekkor hívta bandájába a virtuóz tapping technikájáról ismert gitárost, Steve Vai-t. Steve játéka hallható Roth „Eat ‘Em and Smile” és „Skyscraper” című albumain, illetve a turnék során ő játszotta Eddie Van Halen gitárszólamait. Ilyen előtörténettel nem sokan gondolták volna, hogy a két gitáros egy nap közeli barátok lesznek, azonban mikor Steve Vai 1989-ben otthagyta Roth bandáját, Eddie rögtön megkereste, ami egy mély barátság kezdetének bizonyult. „Amikor csatlakoztam David Lee Roth zenekarához, nagyszerű lehetőség volt számomra, hogy ilyen jól felépített rock dalokat játsszak. De persze senki nem tudja úgy eljátszani őket, mint Edward. Sose tudtam úgy játszani, mint ő – meg se próbáltam. Csak egy bolond szállna versenybe Eddie Van Halennel. Amikor azt az anyagot játszod, és gitáros vagy, látod a játéka szerkezetét. És az csodálatos. Emlékszem, mikor az „Eat ‘Em and Smile”-on dolgoztunk és Ted Templeman producer lejátszotta azt az egy sávot, amin Eddie gitározott, tényleg csak egy track, egy mikrofonnal felvéve, és Eddie gitárja úgy szólt, mint egy teljes zenekar” – mesélte Steve Vai. Amikor Steve Vai kilépett David Lee Roth bandájából, Eddie már másnap felhívta. „Ezután úgy fél évig elég sokat lógtunk együtt, ekkor ismertem meg igazán. Megmutatta a stúdióját, a felvételeit. Egyfolytában zenét írt, és játszott.” „Igazán szerencsés vagyok, hogy ilyen nagyszerű és közeli barátságban lehettem Edwarddal” – mesélte Vai a Rolling Stone magazinnak adott interjújában. „Ha az ember közelebb került hozzá, megismerhette a finomabb oldalát is. Rendkívüli humorérzéke volt, és nagyon tudott lelkesedni, ha valami lázba hozta. Igazi MacGyver volt – sokszor ragasztószalaggal, rágógumival és hasonlókkal rakott össze dolgokat, és valahogy mindig megoldotta, hogy működjenek, és jól szóljanak a cuccai. Először Allan Holdsworth koncertjén találkoztam Edwarddal, ahol ő is fellépett. Beszélgettünk a backstage-ben, ahol megemlítettem, hogy Zappával dolgozom. Mivel nagy rajongója volt Zappának, megadtam neki a számomat, és mondtam, hogy szóljon, ha szeretne találkozni Frankkel” – meséli Steve Vai. Meglepő módon Ed Van Halen másnap telefonált is, és még aznap felmentek Zappához, ahol hármasban zenét hallgattak, és együtt jammeltek.

„Van egy sztorim, amit bizonyára sok gitáros értékelni fog: Éppen otthon voltam, és a stúdiómban játszottam a saját cuccomon, gitár, effektek, erősítő. Jött Edward – csak beszélgettünk, aztán mondta, hogy megmutatna nekem valamit, amin éppen dolgozott. Felvette a gitáromat, elkezdett rajta játszani – és azonnal hallani lehetett, hogy ez Eddie Van Halen. Egy kicsit sem szólt úgy, mint én. Minden benne volt, amit Ed hangzásában szeretünk. Pontosan ugyanazon a cuccon játszott, és mégis úgy szólt, ahogy Eddie Van Halen. Ha valaki azt kérdezi tőlem, mi mindent vesztettünk azzal, hogy Eddie elment, inkább arra szeretek gondolni, ő mi mindent adott nekünk."