Chasing Trane - A Coltrane film „Coltrane hangzása átrendezi a molekulaszerkezetet" – Carlos Santana. Hogyan lehetséges, hogy eddig nem készült átfogó dokumentumfilm John Coltrane-ről? - teszi fel a kérdést filmkritikájában az LA Times. És valóban, öt évtizedet kellett várni a fiatalon, mindössze negyven évesen elhunyt szaxofonos halálát követően, hogy egy részletekbe menő, korábban nem látott felvételeket bemutató és nem utolsó sorban a művész szellemi hagyatékát őrző család beleegyezésével forgatott film kerüljön a mozikba. John Coltrane-t a jazz iránt kevésbé elkötelezettek is a XX. század egyik legnagyobb zenei zsenijének tartják. A démonaival küzdő, majd addikcióitól megszabadulva a spirituális utat választó művész 1957-es első szólóalbumát követően a haláláig tartó tíz évben briliáns lemezek tucatjait készítette, köztük az 1964-es A „Love Supreme"-et, amely nemcsak a világ egyik legnagyobb példányszámban eladott, de talán legismertebb jazzlemeze is. Az életrajzi filmek specialistájának számító John Scheinfeld felrúgja a hagyományos történetmesélés szabályait, és egyenesen a közepébe vág a sztorinak: 1957-ben járunk, amikor Coltrane-t súlyos heroinfüggősége miatt Miles Davis kirúgja kvintettjéből. A szaxofonos szülőföldjére utazik megtisztulni, majd New Yorkba visszatérve megkezdi szenvedélyes és elhivatott utazását, mely során örökre felforgatta a jazz világát. A korábban soha nem látott koncert- és stúdiófelvételeket, életképeket – melyek közül számos otthoni filmrészlet a forgatás alatt került elő egy kaliforniai garázsból – zenésztársak, kritikusok és elkötelezett hírességek visszaemlékezései és gondolatai törik meg (többek között Bill Clinton, Wynton Marsalis, Sonny Rollins, Common, Carlos Santana, Wayne Shorter, Kamasi Washington, McCoy Tyner, Reggie Workman), miközben Coltrane szövegeit Denzel Washington narrációjával hallhatjuk. A film hangulatát meghatározza, hogy kizárólag Coltrane zenéjét hallhatjuk benne: közel 50 felvételt válogattak ki az életmű minden szakaszából. Az élet- és kortörténetbe nyert betekintés, a zenésztársak és kultúrtörténészek értő magyarázatai mindannyiunknak segítenek megérteni, hogy miről is szól az „Alabama" vagy az „A Love Supreme". Az egybehangzóan lelkes kritikák szerint a fesztiválkedvenc film egyaránt szól azokhoz, akik most ismerkednek a jazz-zel, és azok számára is különleges élmény, akik jól ismerik az életművet. Magyarországra az Uránia Nemzeti Filmszínház és a BUDOKU szervezésében jut el a film –exkluzív vetítés keretében. A szeptember 22-én 20:00 órakor kezdődő vetítést követően a hazai jazz legfiatalabb generációjához tartozó, ám a budapesti klubokban jól ismert The Best Bad Trippel és a hozzájuk csatlakozó Szelevényi Ákos szaxofonossal idézzük meg Coltrane szellemét. Program: 20:00 - Chasing Trane - The John Coltrane Documentary, színes/fekete-fehér, amerikai dokumentumfilm – angol nyelven, magyar felirattal / 99 perc / 2016 / rendezte: John Scheinfeld 21:40 - The Best Bad Trip feat. Szelevényi Ákos – koncert Jegyár: 3,500 Ft (a belépőjegy ára tartalmazza a koncertbelépőt is) Jegyvásárlás: http://urania.jegy.hu/program/chasing-trane-a-coltrane-film-es-koncert-83642/393877 Facebook event: https://www.facebook.com/events/1112514298887133/ https://www.facebook.com/budoku http://urania-nf.hu https://www.facebook.com/UraniaBudapest http://www.coltranefilm.com https://www.facebook.com/TheBestBadtrip http://akosh-s.com