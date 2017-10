Címlap » Hírek » Celtic Woman koncert a Budapest Sportarénában! Celtic Woman koncert a Budapest Sportarénában! A több platina lemezzel rendelkező nemzetközi zenei szenzáció, a 2017-es Grammy® jelölt CELTIC WOMAN Budapestre is ellátogat legújabb koncert turnéjuk, a „Voices of Angels” során, november 10-én a Papp László Budapest Sportarénában lépnek fel. • 4 millió eladott koncertjegy 23 országban, 6 kontinensen

• 10 millió CD / DVD eladás

• Platina lemez 9 országban

• 10 listavezető album

• Hétszeres listavezető a világ zenei művészei között A 2005-ben debütáló Celtic Woman kiváló, világszerte elismert zenei formáció, mely Írország gazdag zenei és kulturális örökségét eleveníti meg. A figyelemre méltó 12 éves tevékenysége alatt Írország számos tehetséges énekesét és zenészét állította már színpadra és járta be velük a világot. A Celtic Woman négy fiatal ír hölgyből áll — a három dinamikus énekesnő: Susan McFadden, Mairéad Carlin és Éabha McMahon, valamint a csapat legújabb tagja, a kivételesen tehetséges hegedűművész Tara McNeill – akik a koncertjeik során évszázadok zenei és kulturális hagyományait keltik életre. Már több világturnén is részt vettek, nagyrészt az Amerikai Egyesült Államokban és Európában, de turnéztak már Ausztráliában, Kínában, Japánban, Dél Afrikában, és sok más helyen. Három különböző amerikai elnöknek is játszottak már (Clinton, Bush és Obama), és volt egy nagyon különleges előadásuk a Pentagonban is Washingtonban. A budapesti koncert során hallhatjuk az angyali hangú Susan McFadden-t, Mairéad Carlin-t, Éabha McMahon-t és a lélegzetelállító Celtic (kelta) hegedűművészt, Tara McNeill-t, az együttes legújabb tagját. Az énekeseket tehetséges zenészek és táncosok kísérik, akik kivételes adottságaikkal és kirobbanó energiájukkal egy újfajta fúziót adnak hozzá a több évszázados zenei és kulturális hagyományokhoz. Az angyali hangokat és a hangszeres virtuozitást egy féktelen energiájú csapat kíséri, mely ír táncosokból, skót dudásokból áll, valamint egy zenei együttes, akik mindenféle hagyományos kelta hangszeren játszanak, mint pl. bodhran (ír dob), ón síp, buzuki és Uileann-i duda. A „Voices of Angels" (Az angyalok hangja) című lemezükről több dal is elhangzik majd a koncerten. Az inspiráló élőzenekaros koncerten bevetik a legújabb színpadtechnikát, elbűvölő ruhakölteményeket, remek koreográfiát és egy pazar összeállítást az időtlen ír hagyományos és modern szokásokból az együttes egyedi stílusában. A Celtic Woman igazi élő legenda, akik Írország zenei és kulturális örökséget keltik életre, melynek minden apró részlete ugyanolyan elbűvölő, mint maga a négy előadóművész hölgy. Bővebb információk: https://www.celticwoman.com/ Jegyek itt kaphatók: http://www.eventim.hu/en/tickets/celtic-woman-budapest-papp-laszlo-sportarena-469862/event.html