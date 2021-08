A Zenész Magazin képriportja a Paloznaki Jazz Piknikről, ahol a július 31-én Candy Dulfer és zenekara lépett fel a Nagyszínpadon.

Bár a járványhelyzet miatt viszonylag kevés neves külföldi zenekar és előadó koncertezik hazánkban a nyár folyamán, szerencsére Candy Dulfer és zenekara a kevés kivétel közé tartozik. A Paloznaki Jazz Piknik keretében július 31-én este léptek színpadra, a szép számmal megjelent közönség előtt. A körülmények valóban egy jó hangulatú pikniket idéztek, ehhez számos borospince kitelepülése is nagyban hozzájárult. Ki borospohárral a kézben, ki egy pléden heverészve hallgatta az elmaradhatatlan Lily Was Here c. ópuszt vagy a Pick Up The Pieces izgalmas feldolgozását.

Candy szaxofonjátéka sem technikai, sem sound szempontjából nem fakult semmit, sőt csodálatos tónusa, gyöngyöző futamai, szellemes ritmizálásai, ha lehet még varázslatosabban szóltak, mint öt évvel ezelőtti budapesti koncertjén. Ezen az estén is sikerült olyan műsort összeállítania, amely széles közönség számára is abszolút emészthető, de zenéjében ott vannak azok a funk, soul és fúziós jazz elemek melyek a legigényesebb hallgatót is lekötik, de persze mindez nem sokat érne Candy Dulfer személyisége és kivételes szaxofontudása nélkül.







A De-Phazz melegítette be a közönséget









Lilly Was Here

































- zm -