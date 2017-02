Címlap » Hírek » Cameo Movobeam 100 - mozgófejes lámpa Cameo Movobeam 100 - mozgófejes lámpa A német Adam Hall csoporthoz tartozó Cameo Light pár év alatt fontos tényezővé vált a professzionális fénytechnikai eszközök gyártói között. A cég kínálatában jelenleg több mint 100 innovatív LED világítási terméket, valamint a legkülönfélébb világítástechnikai eszközöket és kiegészítőket is megtaláljuk, melyeket a kis kluboktól kezdve a legnagyobb koncerthelyszíneken történő felhasználásra terveztek. Most ismerkedjünk meg a Movobeam 100 mozgófejes LED gyűrűs lámpával! A Movobeam 100 nagyteljesítményű ultragyors mozgófejes lámpa keskeny és jól körülhatárolt 5,5°-os fénysugarat nyújt. A központi 60 W-os Osram LED gazdag RGBW színkeverést tesz lehetővé telt elsődleges színekkel, finom pasztellszínekkel és természetes fehérárnyalatokkal. Ezt veszi körül egy RGB LED gyűrű négy függetlenül vezérelhető szegmenssel, amellyel bővíthető a látványos fényhatás. Az 1000 Hz-es frissítési frekvenciának köszönhetően a készülék kiválóan alkalmas film és TV alkalmazásokban. A két gyors és nagy nyomatékú motor segítségével a Movobeam 100 pontos és folyamatos forgásra/döntésre képes. A kényelmes konfigurációhoz 2,5”-os TFT kijelző és nyomásérzékeny gombok állnak rendelkezésre, DMX vezérléssel és remek automatikus üzemmódokkal is működik. A fényerőcsökkentés négy választható görbe szerint történhet, gyors stroboszkóp és színhőmérséklet korrekció is elérhető. A Movobeam 100 kisméretű készülékházába hűtőventilátort építettek, amely segíti a megbízható működést és meghosszabbítja a LED élettartamát. A mellékelt Omega rögzítő keret számos felszerelési lehetőséget biztosít. Fontosabb jellemzők: • Ultra fényes 60 W-os Osram RGBW LED a telt elsődleges színek, finom pasztellszínek és természetes fehérárnyalatok érdekében • Függetlenül vezérelhető négyszegmenses RGB LED gyűrű single pixel controllal • Két nagysebességű motor a folyamatos gyors forgás/döntés érdekében • Fantasztikus automatikus üzemmódok • Négy választható fényerőszabályzó görbe • Három DMX üzemmód, valamint önálló, master és slave működés • 2,5”-os TFT kijelző, nyomásérzékeny gombok a konfiguráláshoz • Omega rögzítő keret mellékelve Specifikáció és ár: Elimex Kft – a Cameo termékek hazai forgalmazója. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó