Címlap » Hírek » Budapestre érkezik a Hammond mezítlábas királynője Budapestre érkezik a Hammond mezítlábas királynője November 11-én vasárnap este 6 órától, a Papp László Budapest Sportarénában lép fel a 80. születésnapját ünneplő Rhoda Scott, aki korábban már több ízben is adott koncertet Magyarországon, legutóbb Varnus Xavérrel. Idén ősszel a Lady Quartet néven megismert formációban Rhoda Scott és három jazz tehetség érkezik a magyar fővárosba, ahol egy új oldalát is megmutatja az orgonista ikon. A koncerten a legendás zenész legismertebb dalai lesznek hallhatóak, a trió stílusára jellemző modern, virtuóz és meglepő harmóniai fordulatokban gazdag előadásmódban. Rhoda Scott az amerikai New Jersey államban született egy metodista vándor lelkész legidősebb lányaként. Gyermekkorában a gospel istentiszteletek légkörében nevelkedett, itt fantasztikus zenei fogékonyságra tett szert. Az eredetileg autodidakta módon tanuló zenész 25 éves korában egy mester diplomával a kezében került ki a New York-i Manhattan School of Music padjaiból, ahol a végzős évfolyamban az adható legmagasabb kitüntetést szerezte meg. Az első fellépésére a Count Basie’s Lounge-ban, Harlemben került sor, ahol az összes jazz híresség azonnal a befogadta. Sikerének titka, hogy ugyanolyan könnyedén játszik komolyzenét, mint ahogy jazzt, gospelt, vagy bluest. Nagyrészt a saját maga által szerzett zenéket játssza, a színpadon profizmusa, karizmatikus kisugárzása mellett kedves mosolya jellemzi. Rhoda Scott egy időben szinte hazajárt Magyarországra. Egy korábbi interjúban azt nyilatkozta, ha van előző élet, akkor ő biztos, hogy magyar volt. Magyarország íránti vonzalma akkor kezdődött, amikor a Kodály-módszerről és Bartók népdalgyűjtéseiről írta diplomamunkáját. A Hammond orgona királynője pályafutása kezdete óta mezítláb játszik. Mint mesélte, gyerekként került egy olyan nagyszerű hangszer közelébe, mint amilyen az orgona, és számára természetes volt, hogy levette a cipőjét. Később már tudatosan csinálta, hogy jobban érzékelje a hangokat a pedálon. Jegyek itt: http://www.eventim.hu/hu/jegyek/rhoda-scott-80-lady-quartet-koncert-budapest-papp-laszlo-sportarena-492447/event.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó