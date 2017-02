Címlap » Hírek » Budapesten a Dog Eat Dog zenekar! Budapesten a Dog Eat Dog zenekar! Szinte napra pontosan két évvel az utolsó fővárosi fellépése után április 6-án újra Budapesten koncertezik a Dog Eat Dog! A New Jersey-i zenekar klasszikusai bőven túlmutatnak a nosztalgiafaktoron – a Rocky, a No Fronts vagy a Who's The King ma is ugyanolyan erővel késztetnek ugrálásra, mint Beavis és Butthead fémjelezte MTV fénykorában. Borítékolható tehát, hogy a tavasz legmosolygósabb és legönfeledtebb pop skate punk bulija az A38-on lesz, várhatóan fülledt teltházzal.



Két éve valódi ünnep volt, hogy a Dog Eat Dog klubturnéja Budapestet is érintette, tavaly pedig az, hogy a Play Games albumnak dedikált turné a Rockmaratont sem hagyta ki az európai körútból. 2017 azonban már a jelenről szól, hiszen tíz év után először új anyaggal indul útnak New Jersey egyik legmenőbb és legnagyobb hatású hardcore/punk zenekara, akik a funkot és a szaxofont is közelebb hozták a moshpit táncteréhez. A Brand New Breed egy négyszámos EP lesz, amihez négy videó fog készülni – ez persze korántsem meglepő, hiszen a basszusgitáros Dave híresen nagy filmrajongó, aki (sokunkkal egyetemben) Lucio Fulci munkásságának külön helyet hagyott a szívében. A zenekar ígérete alapján az új dalok épp annyira tekintenek vissza a Dog Eat Dog eddigi múltjára, mint amennyire a jelenről szólnak, mi pedig teljesen biztosak is vagyunk abban, hogy az olyan klasszikusok között, mint a Warrants vagy az Isms, nagyot szólnak majd a friss szerzemények is, amiket a gitáros Roger Hämmerli immáron teljes jogú tagként jegyez, ezzel is új lendületet adva a legendás zenekarnak.

És persze ha valamiben biztosak lehetünk azon túl, hogy a Roadrunner-éra instant klasszikussá vált dalai az A38 Hajó koncerttermében semmihez sem foghatóan fognak megszólalni, az az önfeledt hangulat lesz, hiszen a Dog Eat Dog a saját dalainál jobban csak a közönséggel való interakciót szereti jobban, így pedig biztosak vagyunk abban, hogy az A38-as koncert minden rajongónál maradéktalan elégedettséget vált majd ki. https://www.a38.hu/hu/



Jegyár: 3500 Ft, elővételben: 2900 Ft. Jegyek elővételben vásárolhatók az A38 Hajó honlapján, illetve személyesen az A38 Hajón.