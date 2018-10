Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2018 Budapest Music Expo 2018 Idén október 5-7. között tizenharamdik alkalommal kerül megrendezésre Magyarország egyetlen ingyenesen látogatható zenei kiállítása, a Music Expo – leánykori nevén Hangfoglalás. Az első – akkori nevén még Hangfoglalás – Hangszer- Hang- Fény- Stúdiótechnikai kiállításra 2006-ban került sor a Millenáris területén. 2016-ban a Budapest Music Expo átköltözött a Hungexpo G és F csarnokába, illetve a csarnokokat körbevevő szabadtérre. A korábbi évekhez képest a színpadok száma jelentősen növekedett, hiszen a megszokott három színpad helyett ebben az évben hét színpad műsora várta a látogatókat, s így a szabadtéri passzázson négy színpadon szólt a zene, míg az F csarnokban felállításra került a korábban megszokott három színpad is. A tavalyi, rendkívül sikeres 2017-es kiállításon a Zenész Magazin is képviseltette magát, így nemcsak mint látogatók, hanem mint a kiállítás résztvevői számolhattunk be az ott történtekről. Idén sem lesz ez másképp, vagyis videókkal és képes helyszíni tudósításokkal igyekszünk beszámolni az érdekes technikai újdonságokról. Az már csak bónusz, hogy a Zenész standján már kapható lesz a Zenész Magazin legfrissebb, 210. száma, számos korábbi lapszám, és a metal- valamint rock rajongóknak szóló Metal Iskolája című kiadványunk, rendkívül kedvező áron. Gyertek el ti is a kiállításra, hogy találkozhassunk személyesen. Ismerjük meg egymást, ti pedig ismerjétek meg a magyar zenészek több mint 25 éves múlttal rendelkező szakmai újságját, a Zenész Magazint! http://budapestmusicexpo.hu/index.php A 2017-es helyszíni tudósitásainkat, videó riportjainkat az alábbi linkeken éritek el: http://www.zeneszmagazin.hu/budapest+music+expo+2017++osszefoglalo+i.html http://www.zeneszmagazin.hu/budapest+music+expo+2017++ii+resz+frissitve.html http://www.zeneszmagazin.hu/budapest+music+expo+2017++iii+resz.html http://www.zeneszmagazin.hu/budapest+music+expo+2017++iv+resz.html Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó