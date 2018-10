Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2018 – szubjektív II. Budapest Music Expo 2018 – szubjektív II. Sorozatunk első részében az idei Music Expo Hangos Csarnokában látható érdekességekről számoltunk be, most a Halk Csarnokban nézünk szét. Akusztikus Cort fal - részlet

Sétánkat a Halk Csarnokban folytattuk, ahol először a 20 éves fennállását ünneplő Forte Music akusztikus standját pillantottuk meg, akusztikus gitárok – és nem csak Cort, hanem Sigma, Johnson és Martin hangszerek – óriási választékával. Király Vajk ügyvezető igazgató elmondta, hogy a Cort gitárokból 90%-ban új modelleket állítottak ki, és ezek a hangszerek remek ár-érték arányuk miatt rendkívül népszerűek. Király Vajk a rezonátoros gitárokról beszél Egyre ismertebbek és kedveltebbek a Sigma akusztikus gitárok, melyek kissé magasabb kategóriát képviselnek a Cortnál. A bluegrass szekcióban ott csillogtak a fémtestű Johnson és fatestű Sigma rezonátoros gitárok, és kipróbálható volt a Martin Authentic 1931 modell is, melynek ára közel 2 millió forint. Lássuk be, ilyen hangszer kipróbálására nem mindennap van lehetőségünk. Shure-ok egymás közt... Átsétáltunk a Shure céget képviselő Eurhytmics standjára, ahol a legkülönfélébb Shure dinamikus és kondenzátor mikrofonokkal – a belépőszintű PGA, SM és Beta sorozatok mellett a komolyabb KSM sorozattal – vezeték nélküli rendszerekkel és a kipróbálható SR, SRH fül- és fejhallgatókkal találkozhattunk. A wireless rendszerekből láthattuk a BLX egy- és kétcsatornás vevőit a hozzátartozó kézi adós, színes házzal rendelkező Shure mikrofonokkal, valamint a rendszer rackes változatát, amiben egy újdonságnak számító frekvencia menedzser felel a folyamatos kapcsolatért. A fülmonitor rendszerek közül itt volt PSM 300 és a komolyabb, több funkciós PSM 900, szintén rack-be szerelve. Shure KSM 9 Proel PA rendszerek Más mikrofonok mellett az érdeklődők kipróbálhatták a KSM9 kondenzátor énekmikrofont is, ami állítható karakterisztikával rendelkezik. A Shure termékei mellett a Eurhytmics forgalmazza, a Proel hordozható PA rendszereit, melyből több változat is megtalálható volt a standon, valamint a Dexibel digitális zongorákat, orgonákat is, amelyeknél elég nagy volt a tolongás. Az Audmax itt, a Halk Csarnokban is jelen volt, többek között Allen & Heath keverőkkel, Audio Technika mikrofonokkal, vezeték nélküli rendszerekkel és fejhallgatókkal.