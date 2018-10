Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2018 – szubjektív I. Budapest Music Expo 2018 – szubjektív I. Az idén 13. alkalommal megrendezésre kerülő Budapest Music Expón a Zenész Magazin is képviseltette magát, így benyomásainkat a három nap alatt tapasztaltak alapján tudjuk megosztani veletek. Fotósunkkal és videósunkkal alaposan körbejártuk a két csarnokra osztott kiállítási területet, videó interjúkat készítettünk, melyek hamarosan felkerülnek a Zenész Magazin online felületére. Ez egy szubjektív beszámoló, majd a videó riportokkal kiegészülve biztos teljesebb, konkrétabb lesz a kép. Az idei Music Expón is megmaradt a Hangos Csarnok, Halk Csarnok koncepció, ami azt jelentette, hogy a színpadok, bemutatók, kipróbálható erősítők, elektromos gitárok, basszusok, dobok a Hangos Csarnokban kaptak helyet, míg a Halk Csarnokban inkább stúdió- és világítástechnika, PA rendszerek, keverők, mikrofonok voltak láthatók. Persze voltak átfedések, mert a Hangos Csarnokban számos szintit, zongorát, elektromos dobot, effektet csak „halkan” fejhallgatóval lehetett kipróbálni, ugyanakkor például a Cort gitárokat forgalmazó Forte Music az elektromos gitárjait, erősítőit a Hangos Csarnokban mutatta be, míg az akusztikus gitárok a Halk Csarnokban voltak kiállítva.

Magyar Gitárosok Fala - részlet Újdonság volt a Magyar Gitárosok Fala, melyre a legkülönbözőbb műfajokat képviselő magyar gitárosok adták kölcsön hangszerüket. Sok más között láthattuk Karácsony János, Tátrai Tibor, László Attila vagy Felkai Miklós saját hangszerét. Hangos csarnok I.

Az egyik legnagyobb kiállítási területet a Yamaha foglalta el, köszönhetően a három hazai Yamaha márkakereskedőnek, az Eldorádónak, a Hangszerplázának és a Mezzoforte Hangszeráruháznak. A legnagyobb érdeklődés talán a billentyűs hangszereknél és elektromos doboknál volt tapasztalható, de itt voltak a Yamaha RevStar gitárok, TRBX basszusok, keverők, hordozható PA rendszerek, köztük az új StagePas 600 BT is. Yamaha TRBX basszusok és RevStar gitárok



Yamaha DTX elektromos dobszettek Minthogy a Line 6 is a Yamahához tartozik, a Line 6 multieffektjeit is ki lehetett vallatni. Jó ötlet volt a „süket szoba”, ahol többek között a Yamaha Transacoustic gitárját lehetett kényelmes körülmények között kipróbálni. Neumann Balázs és a Genos

A stand másik oldalán, egy színpadon zajlottak a hangszerbemutatók, többek között láthattuk Neumann Balázst, ahogy a Yamaha Genos képességeit demonstrálta nagy átéléssel a népes hallgatóságnak. Fekete Samu Tibor és az ő Cort multimenzúrás basszusa A Cort gitárokat és Peavey erősítőket is forgalmazó Forte Music standján régi kollégát üdvözölhettem, Fekete „Samu” Tibort, a Korál basszerosát, akivel évekig egy zenekarban váltottuk meg a világot. Éppen egy öthúros, multimenzúrás Cort basszusgitárral csapott bele a bemutatóba, amit persze végig hallgattunk, utána jött a sztorizás. Később Karácsony János is feltűnt, és lelkesen mesélte, hogy újra elővette vintage Framus gitárját, és némi restaurálás után használni fogja az SG-k mellett.

Forte Music stand - részlet Cort gitárok Cort basszus erdő - részlet A Forte Music „hangos” standján egészen elképesztő választékot láthattunk a Cort tömörtestű és üreges testű gitárjaiból, közöttük a nemrég általunk is bemutatott Sunset TC retró modellel, de nem volt hiány a különböző fazonú négy-, öt- és hathúros basszusokból sem. A Cort gitárok mellett különböző Peavey gitár- és basszusgitár erősítők uralták a standot. Pálmai Zoltán Közvetlen a Zenész Magazin pavilonja mögött találkoztunk Pálmai Zolival, a P.Mobil, a Hobo Blues Band és P.Box legendás dobosával, akinek minimalista standja – Pálmai & Pálmai Dobakadémia – jó példa arra, hogy sokszor többet jelenthet a személyes jelenlét, mint a költséges dizájn: amikor Zoli a standján volt, szinte mindig körülállták érdeklődő fiatalok, persze, zenész kollégák is gyakran megjelentek. Roland szintik - fejhallgatóval lehetett kipróbálni

A Yamaha mellett a másik nagy kiállítóteret és színpadot a Roland foglalta el. Itt is a billentyűk voltak többségben, de természetesen az idehaza rendkívül népszerű Boss effektek, a Boss Katana erősítő sorozata, a Roland Blues Cube kombók körül is nagy volt az érdeklődés, nemkülönben a Roland elektromos dobjainál. Boss Katana sorozat, lábnál Boss ES-8 effekt kapcsoló, kényelmesen lehetett próbálgatni...

A Roland idén is színpadi bemutatókkal kedveskedett a látogatóknak, többek között a kiváló gitáros, Mike Gotthard, azaz Gotthárd Misi és barátai is felléptek a Roland színpadon. Amikor operatőrünkkel ismét ott jártunk a Roland hangszereknél, Sántha Gábor marketing manager készségesen végigvezetett bennünket a kiállított hangszerek között, és bemutatta az újdonságokat, így a videó riportból majd részletesebben is tájékozódhattok. Marshallok, előtérben a Code sorozat Az Audmax tavaly jó méretű színpadon és egy nagy, összefüggő kiállítótéren mutatta be az általa forgalmazott márkákat. Idén ez annyiban változott, hogy a színpad kisebb lett, viszont a hangszerek, erősítők, kütyük márkánként tagolva, jól áttekinthető kis standokat kaptak, ahol, ha kellett, szakszerű felvilágosítást is kaphattunk. Marshall AS50 - mikrofon csatornával Marshall stand részlet - balra DSL sorozat, jobbra Origin, középen 2525 Mini Jubilee Első utunk a Marshallokhoz vezetett, ahol rendkívül széles spektrumát láthattuk a Marshall erősítőinek. Jelen volt az év elején bemutatott DSL sorozat az 1 wattos DSL1C kombótól kezdődően egészen a 100 wattos DSL100 erősítőig. A full csöves sorozat minden darabja effekt looppal, zengetővel és kétféle hangolású csatornával büszkélkedhet. Láthattuk a programozható Code sorozat modelljeit, az Origin fejeket és kombókat, az akusztikus AS50 kombókat, és persze a stand közepén ott pöffeszkedett egy 100-as ládán a Jim Marshall nevét idéző, jó öreg JMP is. Nem hiányozhattak a Marshall érdekeltségébe tartozó Natal dobok és Eden basszus cuccok sem, ezeket a Marshall stand mellett csodálhattuk meg. VOX MV50 Nutube mini-cső technológiával Az Audmax kiállítóterén találkozhattunk még Korg szintikkel és digitális zongorákkal, Allen & Heath keverőkkel, Vox erősítőkkel, Genelec stúdiómonitorokkal, Tascam kézi felvevőkkel és interfészekkel. Tascam Model 24 (fotó: - tk -)

A Tascam standnál hosszabban elidőztünk, mert egy igazi újdonságot fedeztünk fel. A TASCAM Model 24 vonzott oda minket, ami keverő – interfész – recorder, amúgy hagyományos keverő külsővel megáldva. 24 bemenettel, 22 kimenettel, beépített effektekkel, USB kimenettel. A Model 24 akár memóriakártyára is tud felvételt rögzíteni, vagy USB porton keresztül, számítógéphez csatlakoztatva, kedvenc DAW programunkkal is használhatjuk, mint audio interfészt. Ráadásul keverésénél visszaküldhetjük a 22 csatornát a Model 24-re, hogy ott végezzük el kényelmesen, az egér helyett a fédereket tologatva. Természetesen hangosításhoz is használhatjuk a beépített kompresszorral, parametrikus középpel és két monitor úttal rendelkező Model 24-et. Tam Tam stand - részlet Sétánkat folytatva elértünk a Tam Tam dobcentrum színpadához és standjához. A színpadon főként elektromos dobokat állítottak ki és ezeken demóztak, de jó volt látni a tavalyinál lényegesen több akusztikus dobcuccot, közöttük olyan különlegességekkel, mint a Dubán Super, vagy Vajda „Sóder” Péter Gretsch szettje és Huszár Endre Pearl Crystal dobja. Ludwig dobszett a Music Mercant standján Egy gyönyörű Ludwig dobcuccot becserkészve kerültünk a Music Mercant standjára, ahol hamar kiderült, hogy a Music Mercant által képviselt márkákat az R55 Music Store üzletében lehet megvásárolni. A Music Mercant a billentyűs hangszerek, gitárok mellett fúvós és vonós, valamint ütős hangszereket, közöttük Yamaha és Ludwig dobokat, valamint Paiste cintányérokat is forgalmaz, a teljes termékskála leírása hosszú időt venne igénybe. Yamaha trombita, fuvola és klarinét a Music Mercant standján (fotó: -tk-) A Music Mercant standja volt az egyetlen, ahol márkás szaxofonok, fuvolák, klarinétok, trombiták és pozanok is kellették magukat, ezt csak azért hozom szóba, mert többen a Zenész Magazin standjánál érdeklődtek, hogy hol vannak a fúvós hangszerek. Azt javaslom, hogy sétánkat a Hangos Csarnokban most szakítsuk meg, mert egyszerre túl sok lesz az információ, lassan átmegyünk a Halk Csarnokba, de a végén még visszatérünk ide, a Halk Csarnokba is, mert két kiállítót még mindenképpen szeretnénk bemutatni. [ -tkeres- ]

