Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2017 - összefoglaló II. Budapest Music Expo 2017 - összefoglaló II. Idén tizenkettedik alkalommal került megrendezésre Magyarország egyetlen ingyenesen látogatható zenei kiállítása a Music Expo – leánykori nevén Hangfoglalás. Ahogyan azt tudósításunk első részében írtuk, most következik a Halk csarnok, ahol elsősorban hangosító berendezések, stúdióeszközök, mikrofonok, világítás- és látványtechnika, és – nagyrészt fejhallgatóval kipróbálható – billentyűs hangszerek várták a látogatókat. Elmondható, hogy itt is annyi látnivaló jött szembe, hogy csak kapkodtuk a fejünket. Először talán az Audio Partner, a Sennheiser és Neumann márkák hazai forgalmazójának standjára látogassunk el! Itt a legtöbben a fejhallgatóknál gyűltek össze, és sorban próbálgatták az üvegfejekre kihelyezett Sennheiser fejhallgatókat. A Sennheiser profi wireless mikrofonrendszerei mellett közép és belépő kategóriás mikrofonokat is láthattunk a standon, és természetesen a Neumann mikrofonok is vonzották az érdeklődőket. Külön sarokban kapott helyet a Studer Micro rádió stúdió, amit Neumann stúdiómonitorral és mikrofonnal szereltek fel és kifejezetten közösségi és internetes rádióknak ajánlják. A stand szélén pedig a spanyol D.A.S. Array hangrendszere magasodott a fejünk felett, de itt láthattuk a belga fix telepítésű hangrendszereket gyártó Apart cég modelljeit is. LD Systems MAUI® P900 Porsche Design Az Elimex, akiket talán leginkább az LD Systems hangrendszereiről, a legkülönfélébb színpadi állványok elképesztő kínálatáról, a Palmer erősítőiről és effektjeiről a Cameo világítástechnikai eszközeiről, valamint saját fejlesztésű és gyártású termékeiről ismer a szakma, most ünnepelte fennállásának 25. évfordulóját. Ennek szellemében mondta viccesen Vadász Zsolt, az Elimex igazgatója, hogy „Talán a legfőbb kiállítási tárgy mi magunk vagyunk”. Persze hoztak újdonságokat is, így a nemrég bemutatott Porsche Design által tervezett új LD Systems MAUI® P900 hangrendszert, valamint a szintén pár hete kapható Robust Stage Boxokat. A robosztus és praktikus Gravity állványok is jelen voltak, csakúgy, mint az LD Systems U500 wireless mikrofon rendszereinek néhány modellje. Magunk részéről további sikeres 25 évet kívánunk az Elimexnek és megyünk tovább a következő standra a Bertaudióhoz... A Bertaudio a Harman cégcsoport termékeit képviseli, több mint 26 éve Magyarországon. Ezúttal is a MicroSounddal közösen voltak jelen a Music Expón, és bár nem hozták el teljes termékpalettájukat, a zenészek körében legnépszerűbb márkák megtalálhatóak voltak kiállítási területükön. EON One aktív PA rendszer Így a legsikeresebb, és még elérhető árkategóriájú JBL termékek vitték a prímet, ott volt az EON 600-as sorozatból a 10”, 12” és 15 inches modell, valamint az EON 608 P aktív rendszer. Szintén láthattuk a manapság kedvelt formavilágú kompakt EON One aktív PA rendszert, de az érdekesség kedvéért elhoztak egy igazi nagyágyút, a professzionális kétutas C211 mozi hangfalat is. Vi2000 keverő A keverőket digitális Soundcraft mixerek képviselték, így a Vi2000-es digitális pult, a már jól bevált és sikeres, távolról telefonnal, számítógéppel, tablettel vezérelhető UI 12 és UI16 keverők és az újdonságnak számító nagytestvérük az UI 24R modell. UI 24R keverő Berta Gabriella a Bertaudio ügyvezetője elmondta, hogy idén tovább bővült portfóliójuk a szintén a Harman csoporthoz tartozó Martin világítástechnikai eszközökkel. Ezekből egyelőre két modell került bemutatásra. Martin Mini Profile Sorozatunkat hamarosan folyatatjuk, a következő részben többek között az Interton standjánál látottakról számolunk be. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó