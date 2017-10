Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2017 - összefoglaló I. Budapest Music Expo 2017 - összefoglaló I. Idén tizenkettedik alkalommal került megrendezésre Magyarország egyetlen ingyenesen látogatható zenei kiállítása a Music Expo – leánykori nevén Hangfoglalás. 2016-tól a Music Expo átköltözött a Hungexpo G és F csarnokába, illetve a csarnokokat körbevevő szabadtérre, így a színpadok száma jelentősen növekedett a korábbiakhoz képest, ami rendkívül jót tett a rendezvénynek, így idén is a Hungexpo adott otthont a nagyszabású eseménynek. Ahogyan egy korábbi hírünkben jeleztük, idén hosszú idő után először, a Zenész Magazin is jelen volt az Expón, így nemcsak mint látogatók, hanem mint a kiállítás résztvevői számolhatunk be az ott történtekről. Yamaha stand - részlet Mielőtt még a kiállított hangszerekre, berendezésekre rátérnénk, három dolgot emelnénk ki az Expóval kapcsolatban. Az első a szervezés, ami tényleg gördülékeny és precíz volt, köszönhetően a HANOSZ óriási tapasztalatának, profizmusának. A második a sokoldalúság, ami mind a koncertprogramokat, hangszerbemutatókat, mind a kiállítók széles spektrumát jellemezte. A harmadik az ingyenesség. Minthogy a Zenész Magazin is saját pavilonnal, fellépőkkel képviseltette magát, alkalmunk volt megfigyelni, hogy a sokezernyi látogató nemcsak zenészekből, szakmabeliekből, zene iránt érdeklődő fiatalokból, hanem családokból, gyerekekből és idősebb, nyugdíjas korúakból is állt, akik örömmel vegyes csodálkozással és érdeklődéssel próbáltak mindent megnézni. Ez a rendezvény valóban mindenkinek szólt, és ezt jó érzés volt látni. Hangos csarnok - Fenderek A Hungexpo hatalmas G csarnokát két részre, Hangos csarnokra és Halk csarnokra osztották, az előbbiben a hangszerek, erősítők, effektek, és azok bemutatására szolgáló színpadok, standok kaptak helyet. Az utóbbiban hangosító berendezések, stúdióeszközök, világítás- és látványtechnika, és – nagyrészt fejhallgatóval kipróbálható – billentyűs hangszerek kerültek bemutatásra. Az F csarnokban lévő három színpadon, valamint a szabadtéri színpadokon fesztivál mennyiségű zenekar lépett fel, ugyanakkor a külső színpadokon szabadtéri hangrendszerek – RCF, Electro-Voice, DB Technologies – bemutatójára is sor került. Teljességgel lehetetlen minden kiállítóra, márkára kitérni, ezért megpróbálunk csemegézni az ott látottakból. Fent a kézi felvevők, alatta a Zoom Live Trak L-12 Kezdjük talán a Zenész Magazin standjával pont szemben elhelyezett Hangszerplaza színpaddal és standdal, ahol a Fender gitárok, basszusgitárok, és erősítők mellett a Zoom kínálatából a különféle kézi felvevő eszközök, valamint a lapunkban nem rég bemutatott Zoom Live Trak L-12 digitális keverő és felvevő volt látható. Ugyanitt sorakoztak a Blackstar ID:Core V2 sorozat kombói. Persze a Fender gitároknál óriási volt nyüzsgés, folyamatosan, szinte egymás kezéből kapkodva próbálgatták a gitárokat. A Fender akusztikus erősítőjére az Acoustic SFX-re is sokan kíváncsiak voltak. (Erről az erősítőről következő nyomtatott számunkban közlünk tesztet.) Blackstar kombók Az Audmax színpad előtti kiállítótéren a Korg billentyűk, VOX erősítők – közöttük az újdonságnak számító, Nutube csöves technológiát alkalmazó VOX MV50 mini erősítő – Tascam audio interfészek sorakoztak, mégis a legnagyobb tömeg folyamatosan a Marshall erősítőknél volt. Bár többnyire csak fejhallgatóval lehetett az erősítőket próbálgatni, de úgy tűnik a márka iránti nosztalgia, és persze a Marsahall Code sorozata mégis sokakat odavonzott. Örömmel fedeztük fel a legendás VOX Continental orgona újjászületett, mai változatának egy példányát, ennél a hangszernél is folyamatosan sorban álltak. Itt jegyezzük meg, hogy a VOX Continental orgonáról is napokon belül közlünk egy hosszabb írást. Muck Éva az Audmax színpadán Az Audmax által képviselt márkák közé tartozik az amerikai Eden, ami a prémium kategóriás basszus cuccokat készít. Az Eden Terra Nova fejet és a hozzátartozó D610XST ládát Muck Éva basszusgitáros és triója mutatta be. Éva, aki méltán pályázhat a Magyarország legjobb női basszusgitárosa címre, a Zenész Magazin standján is nagy sikerrel lépett fel. A Hangos csarnokban az egyik legnagyobb standon Yamaha hangszerek sorakoztak. Digitális zongorákból, szintetizátorokból, akusztikus gitárokból elképesztő mennyiség került kiállításra, és persze ott volt a cég legutolsó RevStar elektromos gitár sorozata, basszusgitárok, így a BB és a TRBX modellek is. A standnál sorakozó digitális zongorák és szintetizátorok szinte állandóan „foglaltak” voltak, nem egykönnyen lehetett hozzájuk férni.

Yamaha RevStar sorozat Yamaha BB és TRBX basszusok A Yamaha DTX elektromos dobjait is ki lehetett próbálni, és persze sokan éltek a lehetőséggel Kaz Rodriguez A másik nagy stand, ami koncertméretű színpaddal is rendelkezett, a Roland márkát mutatta be. Itt folyamatosan lehetett a Roland elektromos dobok csúcsmodelljét a TD-50 V-t hallgatni fejhallgatóval, majd Kaz Rodriguez, tartott bemutatót, aki session zenészként olyan előadók mögött játszik, mint Rita Ora, és zeneszerzőként is sikeres. Alex Hutchings Még az első napon tartott effekt- és erősítő bemutatót a brit gitáros, Alex Hutchings. Mind fejhallgatóban, mind a PA rendszeren hangosítva figyelhettük, ahogyan a Boss effekteket – közöttük az új MS-3 Multi Effects Switcher pedált – a Boss Katana és Roland Blues Cube kombókat bemutatja. A Roland a billentyűs hangszereit a Halk csarnokban vonultatta fel, ahol fejhallgatóval lehetett azokat kipróbálni. A Hangos csarnokban a láthattuk a Cort gitárokat és basszusgitárokat, Ibanez gitárokat, Pearl és Gretsch dobokat, ez utóbbiakat a Tam-Tam Dobcentrum standjánál, ahol mindig szép számú érdeklődő gyűlt össze. Ahogy már jeleztük, minden kiállítóról terjedelmi okokból lehetetlen szót ejteni, próbáltuk azokat a márkákat kiemelni, melyek megítélésünk szerint a legszélesebb közönség érdeklődésére tarthatnak számot. Írásunkat a Halk csarnokban látottakkal folytatjuk… Fotó Sós Gábor

photo & graphic design

www.sosdesign.hu Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó