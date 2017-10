Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2017 - IV. rész Budapest Music Expo 2017 - IV. rész Videó tudósításunk negyedik és egyben befejező részében tovább folytattuk a Halk csarnok kiállítóinak feltérképezését, bár egy kicsit visszatértünk a Hangos csarnokba is. Ebben a részben bemutatjuk a Basys, a Roland és a Yamaha standján látottakat. Basys standján az általuk forgalmazott rendkívül széles konzumer és professzionális audio termékek szinte teljes palettája jelen volt. Így például a Bose márka lakossági felhasználók által kedvelt, és professzionális épülethangosításra alkalmas eszközeivel is találkozhattunk. Bose F1 Ugyanígy a Turbosound termékekből is voltak hordozható és fix telepítésű hangsugárzók. A Pioneer DJ kontrollereket és lejátszókat ki is lehetett próbálni és ezzel a lehetőséggel sokan éltek, akárcsak a Behringer Deep Mind analóg szintetizátorok esetében. A Pioneer Professional Audióból az aktív és passzív sorozatok is bemutatásra kerültek és az érdeklődőknek a rendszerek közötti különbséget is szakszerűen elmagyarázták. Behringer DeepMind 12 Az élő és stúdió felhasználásra alkalmas professzionális MIDAS digitális konzolokból a Pro-1 és az M32 volt kiállítva, de a német Beyerdynamic mikrofonokat, fejhallgatókat, és jeltovábbító eszközöket is elhozták, csakúgy, mint a piacvezető Neutrik legkülönfélébb csatlakozóit. A gitárosoknak is volt látnivaló, TC Electronic effektek hatalmas kínálatából. Midas Pro-1

Roland FP-60 A Roland – ahogyan már sorozatunk első részében utaltunk rá – két standdal volt jelen az Music Expón: a Halk csarnokban billentyűs hangszerek, közöttük digitális zongorák egyik újdonsága az FP 60-as modell került kiállításra. Roland D0-5 Linear szintetizátor Ugyanitt állították ki a DJ eszközöket és a Boutique sorozatokat, közöttük a D0-5 Linear szintetizátort, ami a D50-es keyboard butik változata. Ezeket az eszközöket a V-Moda fejhallgatókkal lehetett kipróbálni. Roland VR-700 Szintén itt kaptak a helyet a Roland Juno sorozatú szintik, a molinó mögött pedig egy demó színpadon, Demkó Gergő az RD 2000-es zongorát, valamint a VR-730-at, egy szintén most megjelent új, 73 billentyűs igazi színpadi keyboardot mutatott be, ami csodálatos orgona, elektromos zongora, akusztikus zongora és szintetizátor hangokat produkált.

Kaz Rodriguez és a TD-50 V Áttérve a Hangos csarnokra, ahol a gitárerősítők, elektromos dobok voltak kipróbálhatóak, ki kell emelni a Roland nagyszínpadát, ahol olyan neves angol művészek tartottak bemutatatót, mint Alex Hutchings gitáros, aki Boss effekteket – közöttük az új MS-3 Multi Effects Switcher pedált – a Boss Katana és Roland Blues Cube kombókat mutatta be. Kaz Rodriguez dobos, pedig a Roland elektromos dobok csúcsmodelljén, a TD-50 V-n adott demó koncertet. A Yamaha standjával kapcsolatban már említettük, hogy a hangszereket három Yamaha márkakereskedő, a Mezzoforte Hangszeráruház, az Eldorádó és a Hangszerpláza közösen állította ki. Monori Tamás, a Hangszerpláza egyik tulajdonosa elmondta, hogy bár a hangszerboltok valamilyen szinten konkurensei egymásnak, mégis már több éve összefogva – a Yamaha segítségével – közösen hozzák létre a Yamaha standot. A Yamaha olyan világmárka, ami a legszélesebb körű termékpalettát kínálja a piacon. Fúvósoktól kezdve a gitárokon, ütősökön át a billentyűs hangszerekig szinte minden hangszert gyártanak és akkor még nem beszéltünk a keverőkről, vagy a világ legjobbjai közé tartozó stúdiómonitorokról. Egy cégnek mindezt bemutatni szinte lehetetlen, ezért is döntöttek az összefogás mellett. Egymás mellett, és nem egymás ellen szeretnék megismertetni zenészekkel, leendő zenészekkel, valamint a zenét szerető emberekkel a Yamaha elképesztően széles kínálatát. Ennek szellemében digitális zongorákból, szintetizátorokból, akusztikus gitárokból elképesztő mennyiség került kiállításra, és persze ott volt a cég legutolsó RevStar elektromos gitár sorozata, basszusgitárok, így a BB és a TRBX modellek is. A standnál sorakozó digitális zongorák és szintetizátorok szinte állandóan „foglaltak” voltak, nem egykönnyen lehetett hozzájuk férni. Yamaha RevStar sorozat Egyetértünk Monori Tamással, aki elmondta, milyen nagyszerű kezdeményezésnek tartja a Music Expo kiállítást, ami napjainkra már nem is annyira kezdeményezés, mint inkább hagyomány. Nemcsak azért fontos ez az esemény, hogy a zenészek, zeneipari szakemberek találkozzanak és megismerjék a legújabb trendeket, hanem inkább azért a sok zeneszerető idős és fiatal érdeklődő miatt, akiket volt szerencsénk a három nap alatt látni. És a rengeteg kilátogató gyerek miatt is, akikből talán a jövő zenészei lesznek, de ha nem, akkor is, jó eséllyel zeneszerető felnőttekké válnak, és az már nem kis dolog. Fotó: Sós Gábor és gyári fotók

Videó: Ragács András

