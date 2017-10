Címlap » Hírek » Budapest Music Expo 2017 - III. rész Budapest Music Expo 2017 - III. rész Videó tudósításunk harmadik részében tovább folytattuk a Halk csarnok kiállítóinak feltérképezését. Ebben a részben bemutatjuk a Eurhytmics, a Digital Pro és a Studiotech standján látottakat. A Eurhytmics standján a Shure termékeivel találkoztunk, azokból is elsősorban a professzionális vezetéknélküli eszközökkel. A Shure stúdiómikrofonjait a Shure prémiumkategóriás fejhallgatóival próbálhatták ki az érdeklődők. Ugyanitt a Shure installációs termékeiből is láthattunk egy válogatást: konferencia rendszereket, valamint tárgyalótermi és irodai alkalmazásra szánt okos rendszereket. A Digital Pro standján a PreSonus cég stúdió berendezéseivel, hangosításra és felvételre is alkalmas keverőivel és aktív hangsugárzóival ismerkedhettünk meg. Újdonság volt a PreSonus Quantum Thunderboltos interfésze, mellyel nagyfelbontású (192 kHz/24 bit) felvételeket készíthetünk. Láthattuk az amerikai Warm Audio analóg stúdió eszközeit, valamint a szintén amerikai Vanguard Audilabs termékeit, akik a régi legendás mikrofonok új változatait kezdték forgalmazni. Az első modelljük egy nagymembrános, csöves stúdió mikrofon, ami a legendás AKG C12-es mikrofon reinkarnációja. Végezetül a Studiotech standját látogattuk meg, akik „technikai demo” jelleggel kívánták bemutatni, hogy mit tudnak alkotni audio, video és IT eszközökön alapuló broadcast rendszerek terén, amelyek különböző protokollokon keresztül kommunikálnak egymással. Sorozatunkat folytatjuk… Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó