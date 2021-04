Címlap » Hírek » Brian Johnson és Mark Knopfler együtt nosztalgiáznak Brian Johnson és Mark Knopfler együtt nosztalgiáznak Az AC/DC frontembere, Brian Johnson körbe utazta a fél világot, hogy olyan pályatársakkal beszélgessen, mint Sting, Robert Plant, Roger Daltrey, Billy Joel, Dolly Parton vagy éppen Mark Knopfler. A beszélgetésekből 40 perces filmepizódok készültek, Life on the Road címmel, amiket az Egyesült Királyságban, Írországban és Amerikában is leadtak különböző tévé csatornák. A sztárokkal folytatott anekdotázásokból most két olyan rövid részletet mutatunk be, melyben Brian Johnson Mark Knopflert látogatta meg, aki mesélt neki pályakezdéséről és több dalba is belecsapott, később együtt énekeltek, amin a „kőkemény” Brian Johnson láthatólag elérzékenyült. Share | A hozzászóláshoz kérjük jelentkezzen be, ha még nem regisztrált a regisztráció linken megteheti! E-mail Jelszó Regisztráció | Elfelejtett jelszó