Kicsit bővebben az Impulse Response technológiáról – Interjú Guillaume Pille-jel, a Two Notes Engeneering alapítójával és igazgatójával.

Napjainkban már-már alapvető eszköznek számít az IR, vagyis az Impulse Response (impulzus válasz) technológia legyen szó stúdiókról vagy élő alkalmazásról. Sok korábbi multieffekt tesztünkben is olvasható, hogy „az eszköz rendelkezik IR támogatással”. De mit is takar ez az elnevezés? Miről is van szó pontosan?

Az alábbi interjúban ezt a témát járjuk körül részletesen, kérdéseinkre pedig maga M. Guillaume Pille válaszolt, aki a Two Notes Engineering alapítójaként a technológia egyik legfőbb úttörőjének nevezhető.

Guillaume Pille Zenész Magazin: Mit nevezünk konvolúciós technológiának, illetve impulzus válasznak?

Guillaume Pille: Egy rendszer impulzus válaszának nevezzük azt a funkciót, mely megadja, hogy a rendszer hogyan módosítja azt az audio jelet, melyet küldünk neki. Úgy is mondhatjuk, hogy az IR a rendszer válasza egy nagyon rövid, de erőteljes jelre (impulzusra). A mi világunkban, a gitárosok világában, egészen pontosan Finite Impulse Response (FIR) (véges impulzus válasz) filterről beszélünk, melyre egy olyan rendszerként tekintünk, mely magában foglalja a gitárláda, a benne található hangszóró, a mikrofon, és a tér akusztikai tulajdonságait. Hogy megváltoztassuk a jel hangzását egy ilyen filterrel, ahhoz egy matematikai művelet szükséges, ezt hívjuk konvolúciónak, mely gyakorlatilag a bemeneti jel megsokszorozása az impulzus válasz által a frekvenciatérben. Valójában nincsen semmi különösebb újdonság a jelképzés elméletében, de a mai erős processzorok, óriási FIR-ek készítésére képesek, melyek a gitárláda modellezésre hivatott szoftveres, és hardveres eszközeink hangminőségén óriásit fejlesztettek. ZM: Hogyan készítik ezeket az IR-eket?

GP: Több módja van egy IR készítésének, de alapjában minden esetben egy teszt jelet küldünk át a rendszeren, és begyűjtjük a végeredményt. Az IR-t közvetlenül is megkaphatjuk, vagy egy úgynevezett dekonvolúciós folyamaton keresztül: ismerjük a bemenőjelet, illetve a végeredményt is, így a rendszer válasza jól értelmezhető. Ami érdekes, hogy a legkevésbé sem kell tisztában lenni azzal, hogy hogyan is működik az adott erősítő, hangfal, mikrofon, mégis megkapható a dedikált hangzásbeli lenyomata.



ZM: Mi a különbség más gyártók IR-jei, és a DynIR-ek (dinamikus IR) között, melyeket a Two Notes használ? Hogyan is működik a DynIR?

GP: A statikus IR-ek készítésének folyamata meglehetősen egyszerű, ahhoz képest, hogy hogyan is készítjük mi a DynIR-eket, ugyanis mi jó néhány plusz paramétert bevonunk, melyek nincsenek jelen egy átlagos, statikus IR esetében. Ez egy olyan folyamat, melyet gondosan optimalizáltunk az évek alatt specifikus, saját fejlesztésű szoftvereket alkalmazva – én magam kezdtem el ezt 2005-ben! Olyan módszereket fejlesztettünk, ki, melyekkel elő tudjuk állítani a sok mérésen alapuló, összes mikrofonozási pozíciót, továbbá a rendszer torzítását is rögzíteni tudjuk, ami a tradicionális IR-ek esetében nem lehetséges. A DynIR technológiával ezt kapjuk: egyszerű felhasználást, rengeteg kísérletezési lehetőséget a ládák terén, és olyan egyedi szolgáltatásokat, melyek jelentős mértékben megnövelik a felhasználó lehetőségeit a kívánt hangzás elérésének alakításában. ZM: Manapság az IR-ekkel meglehetősen realisztikus hangminőség, és játékérzet érhető el. Hogyan látja a jövőt? Hová tud még fejlődni a technológia ezen a területen?

GP: Ez már egy viszonylag öregnek mondható technológia, több mint 20 éve jelen van az audio világban. Nagyon hatékony, továbbá egyszerű használni és kivitelezni, de én több jövőbeli fejlesztésre számítok a neurális hálózatok, illetve a mély/felszínes tanulás terén. Elképesztő, hogy mire vagyunk képesek manapság, és a jövő a még gyorsabb és olcsóbb processzorokkal egyszerűen fantasztikus lesz. ZM: A Two notes mindig bővíti a lehetőségeket az újabb és újabb termékein. A Torpedo C.A.B M+ már az IR-eken túl jóval több szolgáltatással rendelkezik (előfok- és végfok szimuláció, EQ, reverb, stb.) Mik az új tervek, van esetleg publikus hír valamilyen új termékről?

GP: Folyamatosan azon dolgozunk, hogy fejlesszük a meglévő termékeinket. Jelenleg nem árulhatok el nagyon konkrétumot, de annyit mondhatok, hogy rengeteg dolgunk van még az új digitális műterheléses eszközeinken, 2022 nagyon izgalmas lesz! ZM: Köszönjük az interjút!

A Two Notes termékek hazai és európai frogalmazója a Sound Service.

