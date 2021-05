Címlap » Teszt / Bemutatás » Effektek » BOSS SD-1-4A Super Overdrive és MT-2-3A Metal Zone BOSS SD-1-4A Super Overdrive és MT-2-3A Metal Zone Az SD-1 Super Overdrive megjelenésének 40. és az MT-2 kiadásának 30. évfordulója alkalmából a BOSS piacra dobta mindkét pedál teljesen fekete ünnepi változatát, ami limitált ideig lesz elérhető.

Mindkét pedálon – a fekete szín mellett – apró esztétikai változások láthatók, ilyen például, hogy az elemtartó kézzel kitekerhető csavarja fekete műanyag helyett krómozott ezüstszínűvé változott, és a dobozokon a 40./30. évforduló egyedi logója látható. Az SD-1 Super Overdrive feliratai sárga színűnek és a fekete potméter gombok arany színű sapkákat kaptak, míg az ünnepi kiadású Metal Zone pedált szürke feliratok és fekete potméter-gombok díszítik.

BOSS SD-1 Super Overdrive

Az 1981-ben bemutatott SD-1 Super Overdrive pedált stílustól függetlenül generációk használták, és sokáig ez képviselte „az” overdirve effektpedált. E sorok írója 1983-ban, Svédországban tett szert egy ilyen jószágra, aminek egyszerű kezelhetősége, sokoldalú hangzása akkor élményszámba ment.



A BOSS 40th Anniversary SD-1 Super Overdrive pedálban ugyanaz az aszimmetrikus túlvezérlési áramkör dolgozik, ami 1981-ben forradalmi újításnak számított. Az SD-1-et leginkább a közép hangokra fókuszáló hangzása és természetes, csöves-jellegű overdive karakterisztikája tette híressé. A három hatékony szabályzóval precízen lehetett kezelni az overdive szintjét és jellegét a kísérőjátékhoz alkalmas enyhe torzításól kezdve az éneklő szólójátékig bezárólag.

BOSS MT-2 Metal Zone

A BOSS 1991-ben hozta ki azt a Metal Zone effektpedálját, ami az akkori rivális termékeket messze felülmúló high-gain torzítást tudott előállítani. A BOSS 30th Anniversary Metal Zone klasszikusa azt a három évtizedet ünnepli új ruhájában, amely alatt ez a pedál szinte elmaradhatatlan része volt a vastag, telített high-gain hangzásokat kedvelő gitárosok effektparkjának. 1991 óta az MT-2 Metal Zone pedálból több mint 1 milliót értékesítettek, ezzel a második helyen áll a legnépszerűbb BOSS DS-1 Distortion mögött. A sikerben a pedál innovatív kétfokozatú erősítőáramköre, valamint hosszú sustain-je mellett nagy szerepe volt a gyakran szidott és félreértett háromsávos aktív, félparametrikus középszabályzással megáldott EQ-jának, ami ±15dB emelést vagy vágást tudott biztosítani mindhárom sávban. Akkoriban minden kezdő metal gitáros beszerzett egy ilyen pedált, és már tolta is a „Smoke on the Water"-t, de ettől függetlenül ez a hiper-agresszív pedál folytatta útját megszámlálhatatlan profi gitáros pedálboardja irányába is. Ha őrült ultratelített high-gain torzítást keresel, semmi sem múlhatja felül a Metal Zone-t. Az a tény, hogy ez a két pedál három és négy évtized óta gyártásban van, sokat elárul a BOSS effektpedálokról, úgy általában. Ez a cég egyike a kompakt effektpedálok legeredetibb innovátorainak, elképzeléseik kiállják az idők próbáját, és ez független attól, hogy ki mit gondol a BOSS effektekről. Mindkét pedál júniustól lesz elérhető, javasolt kiskereskedelmi árak: BOSS SD-1-4A Super Overdrive 40th Anniversary modell – 29 900 forint BOSS MT-2-3A Metal Zone 40th Anniversary modell – 49 900 forint